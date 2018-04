vor 10 Stunden Jens Fröhlich VS-Schwenningen Maschinenbrand bei der Firma Hechinger: Feuerwehr darf Brand nicht mit Wasser löschen

Die Feuerwehr Schwenningen rückte am Mittwoch gegen 9 Uhr zu einem Brand auf dem Gelände der Firma Hechinger in der Junkerstraße aus. Dort war eine technische Anlage im Außenbereich in Brand geraten.