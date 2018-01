Villingen-Schwenningen Marbach wird am Wochenende Narren-Hochburg

Marbach wird am Wochenende Narren-Hochburg

Der große Umzug der Talbachhexen lockt Tausende Besucher an, rund 60 Helfer sind mit den Vorbereitungen beschäftigt.

Nach einem Jahr Pause findet am Sonntag wieder der große Umzug der Talbachhexen in Marbach statt: 57 Gruppen mit knapp 1700 Hästrägern ziehen durch den Ort und der Verein erwartet Tausende von Besuchern. Start ist um 13.33 Uhr, die Ortsdurchfahrt in Marbach ist dann für den Verkehr gesperrt, ebenso wie einige Seitenstraßen.

Seit Sommer sind die Talbachhexen mit den Vorbereitungen beschäftigt, das Wochenende ist für den Verein eine große logistische und finanzielle Herausforderung. "Gerade bei den Finanzen müssen wir mal sehen, wie wir da rauskommen"; berichtet die zweite Vorsitzende Nicole Schuller. Die Kosten für Straßensperrungen, Hallenmiete, Gebühren, Toilettenanlagen und Kehrmaschinen seien hoch und mit einem Umzugsabzeichen, das die Besucher kaufen können, versuchen die Talbachhexen, wenigstens einen kleinen Teil der Kosten zu decken. Rund 60 Mitglieder sind in der heißen Phase dabei, das Wochenende mit Ball, Zunftmeister-Empfang und dem großen Umzug zu planen und vorzubereiten. "Das ist schon sehr arbeitsintensiv", so Schuller.

Los geht es bereits am Samstag ab 20.11 Uhr mit dem Hexenball in der Turn- und Festhalle (Einlass ab 19 Uhr). Die Talbachhexen gestalten ein abwechslungsreiches und buntes Programm. Für die musikalische Unterhaltung und Stimmung sorgt vor und nach dem Programm DJ S`Kro. Karten gibt es an der Abendkasse für fünf Euro.

Am Sonntag startet ab 13.33 Uhr der große Umzug mit Teilnehmern aus dem ganzen Land. Auch in diesem Jahr werden wieder Narrenzünfte zu bewundern sein, die in Marbach noch nie zu sehen waren, versprechen die Organisatoren. Für einen Tag wird Marbach wieder zu einer Narrenhochburg. "Und das Wetter wird bestimmt gut", prophezeit Nicole Schuller: "Wir hatten nie Regen oder Schnee, seit wir den Umzug machen."

Die Strecke

Der Umzug beginnt im Hirtenbühlsteig und führt über den Immenberg, die Ostbahnhofstraße, die Schaffhauser Straße, Kirchdorfer Straße, über den Keltenweg und Talacker hin zur Festhalle. Für das leibliche Wohl der Gäste sorgen bereits ab 11 Uhr die Besenwirtschaften der Marbacher Vereine entlang der Umzugsstrecke und die Marbacher Hexen in der Turn- und Festhalle. Nach dem Umzug ist die Kaffeestube in der Aula der Grundschule geöffnet. "Wir fiebern jetzt alle dem Wochenende entgegen", berichtet Nicole Schuller von der Stimmungslage bei den Talbachhexen. Die Vorfreude sei groß, trotz der vielen Arbeit. "Wirklich feiern können wir ja nicht." Aber für Nicole Schuller ist das nichts Neues, sie kennt das von Kindesbeinen an: Wie auch der erste Vorsitzende Matthias Lachnit ist sie quasi in dem Verein groß geworden, ihre Mutter war viele Jahre Schriftführerin. Der Vater von Matthias Lachnit, Karl Lachnit, ist Ehrenvorsitzender.