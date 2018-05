Villingen-Schwenningen Manchmal sind es die kleinen Gesten: Drei Cent mehr retten ein Küken-Leben

Ein Villinger Marktbummel klärt über viele Eier-Fragen auf. Etwa darüber, wie sich schon beim Kauf unnötiger Tier-Tod vermeiden lässt.

VS-Villingen – Der Bioland-Stand der Gärtnerei Distel aus Endingen am Kaiserstuhl, der auf der Nordseite des Münsterplatzes nun im zweiten Jahr seine Waren verkauft, zieht Woche für Woche eine treue Kundschaft an. Seit 1981 schon arbeitet die Gärtnerei ausschließlich nach Bioland-Kriterien und hat neben Erzeugnissen aus dem Eigenanbau auch Produkte von anderen Erzeugern. Dazu gehören Eier. Natürlich Bioeier. Und zusätzlich ganz besondere, wie sich herausstellt, als eine Kundin lose Eier kaufen möchte. Zuerst will sie zehn Stück, ändert aber ihre Bestellung. „Oh, die sind aber teuer, da reichen mir erst mal sechs“, sagt sie zu Bettina Heim, die hinter dem Stand für die Gärtnerei Distel die Ware ausgibt.

Teuer? 2,85 Euro 85 für sechs, 4,75 Euro für zehn Eier, das scheint einem für Bioeier doch ganz in Ordnung zu sein. Sicher, beim Supermark bekommt man Bioeier schon für durchschnittlich 35 Cent das Stück. Aber die Eier bei Distel sind von einem Biohof, wo die Hühner noch frei herumlaufen dürfen. Die Kundin kommt ins Grübeln, ja sicher, das ist wahr, sie nickt und ist zufrieden mit dem Kauf. Und dann gibt es einen Tipp von Bettina Heim, den man so nicht erwartet hat. „Wenn Sie zusätzlich noch Bioeier aus der Region wollen, dann gehen sie doch zu Clemens Hettich in Rietheim“, so Heim.

Dass man für die Konkurrenz Werbung macht, erstaunt. Nein, eigentlich hätte man gern die Eier von Hettich im Angebot. Allerdings sei es doch sehr aufwändig, so früh Morgens schon vom Kaiserstuhl kommend dann noch die Eier aus Rietheim zu holen: „Deshalb gebe ich das gern so weiter, wenn die Leute nach regionalem Bezug fragen.“

Dann deutet Bettina Heim auf mehrere Pakete Eier. „Das sind Eier von einem Betrieb, der die männlichen Küken nicht schreddert, sondern leben lässt“, so Heim. Das Siegel „Henne-Gockel“ weist darauf hin, dass hier nicht die geschlechtsspezifische tödliche Aussortierung stattfindet wie üblich. Dafür kosten die Eier dann knapp drei Cent mehr, also 50 Cent statt 47. Einkaufen ohne schlechtes Gewissen, so stellt man bei der Vorstellung fest, ist manchmal eigentlich doch einfach.

Männliche Küken

In Deutschland werden jährlich bis zu 50 Millionen männliche Küken nach dem Schlüpfen getötet, weil deren Aufzucht unwirtschaftlich ist. Meist geschieht dies durch Schreddern der lebendigen Tiere.