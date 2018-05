VS-Villingen Maibaum im Paragraphen-Dschungel: Steht Tradition an vielen Orten vor dem Ende?

Maibaum im Paragraphen-Dschungel: Steht Tradition an vielen Orten vor dem Ende?

In Villingen-Schwenningen wurde wegen Sicherheitsauflagen erstmals ein Maibaum nicht aufgestellt. Jetzt wird auch ein Schwenninger Exemplar überprüft

Statt einer 25 Meter hohen Fichte ziert ein kleiner Baumstamm mit einer Kieferspitze den Platz vor dem Feuerwehrhaus. „Sicherheitsbaum 2018 erfüllt die Auflagen“ wurde an den knapp sechs Meter kleinen Ersatzbaum in Obereschach genagelt. Grund für die humorvolle Aktion sind Auflagen der Stadt Villingen-Schwenningen, die der Ortsteil nicht erfüllen konnte. Diese Vorschriften machen es den Ortsteilen schwer, die Tradition aufrecht zu erhalten.

Ein Auslöser für den Auflagendschungel: Immer wieder kam es zu tragischen Unfällen beim Maibaum-Aufstellen, zuletzt dieses Jahr in Treuchtlingen in Bayern. Eine Frau wurde von einer herabfallenden Maibaum-Spitze erschlagen. Ein kleiner Junge wurde schwer verletzt. Die Stadt Villingen-Schwenningen hatte schon zuvor reagiert und führte zwei Auflagen für Vereine und Institutionen ein, die einen Maibaum auf öffentlichem Grund aufstellen möchten. Für Maibäume auf Privatgrund gibt es noch keine Genehmigungspflicht.

Laut Madlen Falke von der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen muss der Transport zum Maibaumstandort von der Polizei oder dem Ordnungsamt begleitet werden. "Ein Fahrzeug muss vor und eins hinter dem Transportfahrzeug fahren. Der normale Straßenverkehr läuft weiter", sagte sie in einem Gespräch mit unserer Zeitung. Bei einem Transport in diesem Jahr seien ein Auto und ein Straßenschild beschädigt worden. "Daran kann man erkennen, wie wichtig es ist, dass die Fahrt begleitet wird", sagte Falke. Die Kosten für den Begleitservice übernehme die Stadtverwaltung. Allein die Erlaubnis-Gebühr kostet 25 Euro.

Die zweite Auflage: Beim Aufstellen muss der Bereich rund um den Maibaum mit einem rot-weißen Flatterband abgesperrt werden. Dabei ist vor allem die Höhe des Baumes relevant. "Wenn ein Baum 30 Meter hoch ist, dann müssen mindestens auch 30 Meter abgesperrt werden. In dem Bereich dürfen keine Zuschauer stehen", so Falke. Es gehe nicht darum, den Menschen den Spaß an dem Fest zu verderben, stellte Falke klar, die Sicherheit stehe jedoch im Vordergrund.

Eben diese Sicherheit bereitet der Stadt nun Bauchschmerzen. Einer der drei Maibäume in Schwenningen könnte lebensgefährlich sein. "Wir haben erst nach dem Aufstellen festgestellt, dass dieser Baum seit vielen Jahren wiederverwertet wird", sagte Falke beunruhigt. Sie befürchte, dass der Baum sehr trocken sein könnte, oder morsch ist. Zeitnah werde das Forstamt den Baum überprüfen und wenn nötig auch entfernen. Um welchen Gefahren-Baum es sich handelt, wollte Madlen Falke nicht verraten.

Die Feuerwehr Obereschach war ebenfalls von den Richtlinien betroffen. Sie musste einen Antrag mit den Angaben zur Baumhöhe, der Baumart, dem Aufstellungsort, dem Einschlagort, dem voraussichtlichen Transportweg und dem Namen mit Anschrift des verantwortlichen Transportbegleiters mitteilen. Darüber hinaus mussten der Tag und die Uhrzeit der Aufstellung, der Fällung und des Transports, die Aufstellart, sowie die Beschaffenheit der Bodenhülse für den Maibaum dokumentiert werden. Ds Vorhaben scheiterte: Die Neuhauser Straße machte der Feuerwehr einen Strich durch die Rechnung. Der Aufwand, die Straße abzusperren, sei zu groß gewesen. Auch die Schaulustigen hätten wegen des Sicherheitsabstandes hinter das Rathaus verwiesen werden müssen. Deshalb verzichtete die Abteilungswehr auf einen Antrag für den Maibaum. Nun steht am Feuerwehrhaus ein knapp sechs Meter großer Baumstumpf mit einem Kieferbäumchen an der Spitze. Die Feuerwehr Obereschach hat einen Kranz mit Trauerflor aufgehängt. Die Aufschrift: „Wir werden Dich nie vergessen“.

Maibaum Obereschach

Eigentlich sollte ein knapp 30 Meter hoher Maibaum am Feuerwehrhaus aufgestellt werden. Die neuen Auflagen der Stadt Villingen-Schwenningen zwangen die Freiwillige Feuerwehr jedoch in die Knie. Die vorbeilaufende Straße hätte abgesperrt und die Menschen hinter das Rathaus verwiesen werden müssen. Nun könnte die Tradition vor dem Ende stehen, weil es aktuell keinen anderen Platz für den Maibaum gibt.