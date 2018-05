Villingen-Schwenningen Luzia Burgbacher ist nicht nur fußballerisch ein echter Hammer

Die 59-Jährige ist offiziell älteste Spielerin des DFB und steht beim FV Marbach souverän zwischen den Pfosten. Doch damit nicht genug: Nebenbei räumt sie auch in der Leichtathletik so richtig ab.

VS-Marbach – Die kleine Frau im schwarzen Trikot mit der grauen Kurzhaarfrisur sitzt inmitten junger Mädchen und bespricht die Spieltaktik für das Spiel gegen die kommenden Gegner. Den ersten Tabellenplatz der Landesliga haben die Damen des FV Marbachs momentan inne und sind seit 15 Spielen ungeschlagen.

Neben einer funktionierenden Mannschaft hat das der Verein aber vor allem auch einer Person zu verdanken, der Torhüterin Luzia Burgbacher. Von sich selbst sagt die 59-Jährige: „Ich mach' einfach keine normalen Sachen.“ Diesem Umstand ist es wohl auch geschuldet, dass die 1,65 Meter große Frau seit zwei Jahren fast ständig im Tor der ersten und zweiten Damenmannschaft des Marbacher Vereins anzutreffen ist. Normalerweise sind Torhüter ab 1,80 Meter groß und maximal um die 35 Jahre alt. Luzia Burgbacher macht sich aber nichts aus Konventionen. Das war bereits vor rund 45 Jahren erkennbar, als sie mit 15 Jahren das Fußballspielen begann und nach kurzer Zeit bereits in der Südbadischen Auswahl spielte. Zuerst als Feldspielerin, entdeckte sie im Laufe der Zeit ihr Talent für die Torarbeit. „Niemand wollte es machen und ich war wohl nicht so schlecht darin“, sagt die gebürtige Furtwangerin.

In den 60er und 70er Jahren war Frauenfußball eher eine Randerscheinung und die Akzeptanz der Sportlerinnen gering. Dies musste Luzia Burgbacher auch mehrmals feststellen, als sie begann, als eine der ersten Frauen Deutschlands als Schiedsrichterin Fußballspiele der Männer zu pfeifen. Nicht nur einmal habe man sie vom Rand aus beschimpft, kritisiert und nicht für voll genommen. „Mein Vorteil war ja, dass die Leute aufgrund meiner kurzen Haare und meiner drahtigen Figur nicht gleich von Anfang an merkten, dass es sich um eine Frau handelt, die da gerade das Spiel pfeift“, so Burgbacher. Durch ihre souveräne Art und ihr unkonventionelles Auftreten konnte sie die renitenten Herren am Spielfeldrand aber jeweils schnell davon überzeugen, dass sie ihr Handwerk beherrscht und sehr wohl weiss, von was sie redet. Stolze 27 Jahre pfiff sie sowohl Spiele im Männer- als auch Frauenfußball. Aktuell ist sie die älteste aktive Spielerin Deutschlands, das bestätigte der Deutsche Fußballbund (DFB) auf Anfrage des aktuellen Trainers der Damenmannschaft, Holger Rohde.

Geboren wurde Luzia Burgbacher vor fast 60 Jahren in Furtwangen. Sie wuchs mit fünf Geschwistern auf einem landwirtschaftlichen Hof auf und lernte bereits in frühen Jahren, mit anzupacken. Nach der Lehre zur Bäckerin arbeitete sie neun Jahre in diesem Job, bevor sie sich entschied, einen Beruf zu ergreifen, der einen normalen Schlafrythmus erlaubt, und begann als Vorabreiterin im Bereich Leiterplatten-Bestückung in Furtwangen zu arbeiten. „Der Beruf musste zu meinen ganzen Hobbys passen“, so die bekennende Frühaufsteherin. Denn neben dem Fußball gehört auch die Leichtathletik zu ihren großen Leidenschaften. Besonders das Hammerwerfen hat es ihr bereits in der Schulzeit angetan: „Ich habe mich immer für diese Drehtechnik interessiert und eines Tages hatte ich die Möglichkeit, das im Verein einmal richtig zu lernen.“ Seit einigen Jahren verteidigt Luzia Burgbacher erfolgreich den Titel der deutschen Meisterin in ihrer Altersklasse. Auch in dieser Sportart gehört sie zu den Kleinsten. „Auf Fotos bei Siegerehrungen ist das meist ein toller Anblick, wenn links und rechts auf dem Treppchen Damen mit der klassischen Hammerwerfer-Figur stehen und ich auf dem obersten Treppchen – wenn überhaupt – höchstens so groß bin wie die beiden Damen neben mir. Meistens bin ich auch nur halb so breit“, lacht Luzia Burgbacher.

Auch die Fasnet in Furtwangen ist ein Steckenpferd von Luzia Burgbacher. Sie ist Mitglied bei der Narrenzunft Spättle-Buben und freut sich jedes Jahr von neuem, in ihrem Fleckenhäs mit der Holzmaske, dem Gschell und dem Geißelstecken mit der Suubloter auf den Umzügen aufzulaufen. Aber natürlich beschränkt sie sich auch in diesem Hobby nicht nur auf das bloße Dabeisein. Seit Jahren organisiert sie Tänze für die Fasnetsbälle, filmt und schneidet diese Aufzeichnungen selbst und stellt momentan auch die Festschrift für das 50-jährige Vereinsjubiläum im nächsten Jahr zusammen. Sie sammelt die Beiträge und gestaltet die Festschrift.

Warum sie so erfolgreich in ihren Sportarten ist und sie im Leichtathletik und auch im Fußball bereits auf fast alle Ebenen gespielt und trainiert hat? „Ich hab' halt Spaß an dem, was ich tue, und bin dabei nicht verbissen. Auch ein zweiter oder dritter Platz sind doch vollkommen in Ordnung. Außerdem versuche ich, den Mädels sowohl als Torwarttrainerin als auch während des Spiels Ruhe und Gelassenheit mitzugeben. Eine harmonische Kommunikation und gekonntes Dirigieren ist dabei sehr wichtig“, so die drahtige Endfünfzigerin.

Ob sie sich ein Limit gesetzt hat, die Torhüterinnen-Handschuhe bald an den Nagel zu hängen? „Ich habe keinen Grund, darüber nachzudenken. Ich erfeue mich bester Gesundheit und wenn das so weiter geht, stehe ich dem Verein gerne weiterhin zur Verfügung.“ Sätze wie „Das macht man doch in dem Alter nicht mehr“ interessieren Burgbacher nicht. Sie tut, was ihr gefällt – und das mit Erfolg.

„Sie trainiert nach wie vor wie eine 18-Jährige, hechtet nach jedem Ball und gibt den Mädels auf dem Platz viel Sicherheit“, sagt der Trainer der Damenmannschaft, Holger Rohde. Er kennt Luzia Burgbacher bereits aus der Zeit, als sie beide noch beim SV Titisee spielten und trainierten.

Ihren 60. Geburtstag feiert die bescheidene Luzia Burgbacher Ende des Jahres voraussichtlich im kleinen Kreis. „Ich hab den 50er schon groß gefeiert, das reicht.“