Villingen-Schwenningen Lutz eröffnet sein 40. Möbelhaus - Villingen ist ein besonderer Standort

Gerade erst haben 400 Mitarbeiter 60.000 Produkte eingeräumt. Ab Dienstag kaufen bereits Stammkunden im neuen Villinger Möbelhaus der Lutz-Gruppe ein. Pre-Opening nennt sich das heute. Aber nicht nur exklusive Kunden riskieren einen Blick: Die Stadt beobachtet gespannt die Verkehrssituation – angesichts erwarteter 10.000 Besucher pro Tag. Mit Video und Bildergalerie vom Rundgang durch das neue Möbelhaus!

Mit knapp vier Wochen Verzögerung öffnet das neue Möbelhaus Lutz in Villingen am Donnerstag seine Pforten. Am Montag durften Medienvertreter den ersten Blick in das fertig gestellte Einrichtungshaus werfen.

Wo noch vor wenigen Wochen eine große Baustelle herrschte, Lastwagen tonnenweise Möbel lieferten und hunderte Hilfskräfte damit beschäftigt waren, tausende Schränke, Stühle, Bettgestelle und Küchen zu montieren, präsentiert sich das Möbelhaus Lutz wenige Stunden vor der Eröffnung auf Hochglanz gestriegelt. 60 000 Produkte, von Haushaltswaren bis zur Wohnwand, präsentiert das Einrichtungshaus auf 27 000 Quadratmetern Verkaufsfläche.

Völlig entspannt treten Volker Michels und Julian Viering, Sprecher der Unternehmensleitung, Projektleiter Markus Gutsmiedl und Hausleiter Thomas Full am Montag vor die Presse. „Wir sind zu 99 Prozent fertig. Heute Abend sind wir zu 100 Prozent fertig“, sagt Gutsmiedl.

Für die Beteiligen ist es nicht die erste Eröffnung eines Lutz-Möbelhauses. Und doch ist der Standort Villingen-Schwenningen etwas Besonderes. Das Möbelhaus in Villingen-Schwenningen ist das derzeit modernste innerhalb der Unternehmensgruppe und hat exklusiv eine Relaxzone mit einer großen Auswahl an Ruhe- und Massagesesseln sowie ein großes Matratzenstudio.

„Es ist das 40. Möbelhaus der Unternehmensgruppe“, so Volker Michels. So wie die 200 Mitarbeiter können auch sie es kaum erwarten, bis sich am Donnerstag um 9 Uhr erstmals die Türen für Kunden öffnen. „Wir rechnen in der Anfangsphase mit mehr als 10 000 Besuchern täglich“, sagt der Unternehmenssprecher, der sich dabei auf Erfahrungswerte anderer Eröffnungen stützt.

Um auf diesen Ansturm vorbereitet zu sein, werden die Mitarbeiter, die größtenteils neu eingestellt wurden, in der Anfangsphase von Mitarbeitern anderer Standorte unterstützt. „Wir haben in der Startphase etwa 400 Mitarbeiter“, sagt Julian Viering. Das Eröffnungswochenende und die ersten Wochen nach der Eröffnung werden auch ein Stresstest für die Verkehrsführung im Bereich Vorderer Eckweg und Bundesstraße werden. Oxana Brunner von der Stadt Villingen-Schwenningen sagt: „Wir werden, auch in Absprache mit dem Bürgeramt, in den ersten Wochen verstärkt ein Auge auf die Verkehrssituation haben.“

Um zumindest die Parksituation zu entspannen, hat Möbel Lutz vorübergehend zusätzlich zu den eigenen 600 Parkplätzen weitere 11 000 Quadratmeter Parkfläche unweit des Möbelhauses angemietet. „Dort bekommen wir nochmal gut 1500 Autos unter“, sagt Gutsmiedl.

Bevor am Donnerstag das Möbelhaus für alle geöffnet wird, findet am Dienstag und Mittwoch ein Pre-Opening für Stammkunden der Unternehmensgruppe statt.

Das Möbelhaus

Das Möbelhaus Lutz hat 27 000 Quadratmeter Verkaufsfläche auf vier Etagen, hinzu kommen 4500 Quadratmeter Lagerfläche. 200 Arbeitsplätze, davon 26 Auszubildende. 600 Parkplätze. Die Gesamtinvestition beträgt 30 Millionen Euro. Die Bauzeit betrug 18 Monate.

Rückblick: Video und Bildergalerie von der Baustelle

360-Grad-Bilder von der Baustelle