VS-Schwenningen Luisa Zerbo ist Trettls "Kochgöttin" und zieht bei The Taste ins Finale ein

Schwenninger Köchin überzeugt bei SAT.1-Kochshow The Taste und zieht ins Finale ein. Promiköche überhäufen Luisa Zerbo mit Lob. Mit Bildergalerie, Video und Rezept!

VS-Schwenningen (jef) "Das war wirklich Sterneküche", lobte Sternekoch Alexander Herrmann am Mittwochabend zur besten Sendezeit in SAT.1 die Kochkünste der Schwenningerin Luisa Zerbo. Frank Rosin, ebenfalls Sternekoch, sagte nach dem Probierhappen: "Ich habe diesen Löffel vom ersten Moment an geliebt." Ihr Teamcoach Roland Trettl adelte sie gar als "Kochgöttin" und fügte hinzu: "Ich kenne keine Frau, die so gut kocht, wie Luisa." Gänsehaut habe sie da bekommen, als sie am Mittwochabend die Kochshow The Taste am Bildschirm verfolgte.

Und dennoch entschied sich Trettl im Verlauf der Sendung für das Gericht von Konkurrentin Lena, welches er in die Verkostung schickte. Ein Fehler, wie sich herausstellte. Lenas Gericht traf den Gaumen des Gastjurors nicht und sie schied aus. Team Trettl zog mit nur zwei Kandidaten in das Entscheidungskochen ein. Dort zeigte die Schwenningerin erneut, welches Talent sie hat und sammelte mit ihrem Gericht zwei von vier Jury-Sterne ein. Damit löste die 28-Jährige ihre Fahrkarte ins Finale.

In ihrem Alltag hat der TV-Erfolg bislang noch kaum Spuren hinterlassen. Neue Fans in den sozialen Medien habe sie gesammelt, gelegentlich werde sie in ihrem neu eröffneten Café sowie im Restaurant Da Gino erkannt und verlangt, wo sie die Küche leitet. Dies könnte sich aber bald ändern, sollte sie nächste Woche die TV-Sendung gewinnen. Verfolgen wird sie das Finale in einem Ferienhaus bei Salzburg, zusammen mit ihren Teamkollegen. Auch Juror Trettl soll dabei sein. "Wir haben alle ein tolles, freundschaftliches Verhältnis untereinander", verrät Zerbo. Kontakt pflege sie seit den Dreharbeiten vor allem mit Teamkollegin Lena und Roland Trettl.

Video

Luisa Zerbo hat vor der SÜDKURIER-Kamera eine gegrillte und geschmorte Miso-Aubergine zubereitet. Dazu gab es ein Tomaten-Tatar mit Zwiebeln, Knoblauch und Koriander, serviert mit gepufftem Wildreis und kleinen gerösteten Schalotten. Das Video können Sie sich hier anschauen:

So kocht VS

Sie kochen gerne? Wir filmen gerne! Machen Sie mit und zaubern Sie vor der SÜDKURIER-Kamera Ihr Lieblingsrezept auf einen Teller. Haben Sie Interesse? Dann schreiben Sie uns eine Email an villingen.online@suedkurier.de. Wir sind gespannt.

Rezept

Tomaten-Tatar mit Zwiebeln, Koriander und Knoblauch

Tomaten halbieren und entkernen. Tomaten, Schalotten und Koriander-Stiele in kleine Würfel schneiden und in eine Schüssel geben. Etwas Limettensaft und Limettenabrieb hinzufügen und anschließend mit frischer Knoblauchpaste (frischer Knoblauch mit Olivenöl püriert) und Sojasauce marinieren.

Geröstete Schalotten

Schalotten halbieren und auf der flachen Seite in einer Pfanne ohne Öl scharf anbraten, bis die Schalotten unten fast schon schwarz werden. Die Schalotten aus der Pfann nehmen und die einzelnen Schichten der Schalotten voneinander trennen.

Miso-Marinade

Ein bis zwei Löffel Miso-Paste in einen Topf geben und zusammen mit etwas Honig, Limettensaft und mit 150 ml Wasser verrühren und einkochen, bis eine cremige Paste entsteht.

Gegrillte und gebackene Miso-Aubergine

Eine Aubergine schälen und mit Salz einreiben. 20 bis 30 Minuten stehen lassen, damit das Gemüse Wasser und Bitterstoffe verliert. Die mit Olivenöl eingeriebene Aubergine von allen Seiten scharf angrillen. In der Mitte durchschneiden und mit der Miso-Mariande einpinseln. Bei 170 Grad zehn Minuten im Ofen schmoren lassen, noch einmal einpinseln und weitere zehn Minuten in den Ofen schieben.

Gepuffter Wildreis

Ein bis zwei Löffel Wildreis in 170 bis 180 Grad heißem Speiseöl frittieren. Die Reiskörner puffen sofort auf. Danach gleich abschöpfen und auf einem Küchenpapier abtropfen lassen.

Anrichten

Vor dem Anrichten können die einzelnen Zutaten noch einmal mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt werden. Dann das Tomaten-Tatar quer über den Teller verteilen. Die Aubergine aufgeschnitten darauf platzieren und mit den gerösteten Zwiebeln und dem Wildreis garnieren. In die Zwibelstücke kann zum Schluss ein wenig Flüssigkeit des Tatars gefüllt werden.