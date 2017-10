VS-Schwenningen Luisa Zerbo aus Schwenningen startet bei "The Taste" durch und kocht für uns

Luisa Zerbo hat es geschafft. Die Köchin erreicht bei der SAT.1 Kochsendung The Taste die nächste Runde. Die Schwenningerin entscheidet sich für das Team von Spitzenkoch Roland Trettl. Vor der SÜDKURIER-Kamera kocht sie ein veganes Gericht. Mit Rezept und Video!

Am Mittwochabend konnten die Fernsehzuschauer bei SAT.1 mitverfolgen, wie die 28-Jährige aus VS-Schwenningen vor laufenden Kameras einen Macaron mit einem Lachstartar, eine Avocado-Wasabi-Creme, eine Apfelperle sowie ein Gurken-Schäumchen mit Wodka zubereitete und dieses Gericht der Jury der Fernsehshow The Taste auf einem Löffel servierte. Nur 60 Minuten hatte die Köchin dafür Zeit. "Es ging einiges schief", so die 28-Jährige. Neben ihrer Nervosität hatte ihr auch eine Küchenmaschine zu Schaffen gemacht.

Doch am Ende ging alles gut. Ihre Probierhappen überzeugten die Spitzenköche Cornelia Poletto, Alexander Herrmann, Frank Rosin und Roland Trettl. Gleich zwei Juroren wollten die Schwenningerin in ihrem Team für die kommenden Sendungen haben. Zerbo entschied sich für Roland Trettl. "Er war von vorneherein mein Favorit", freut sie sich. Auch im folgenden Ausscheidungskochen der letzten 20 Kandidaten überzeugte Zerbo und zog zusammen mit 17 Konkurrenten in die nächste Runde ein. Wie ihre Reise in dem beliebten TV-Format weitergeht, erfahren Zuschauer immer mittwochs, ab 20.15 Uhr auf SAT.1.

SÜDKURIER-Leser müssen nicht so lange auf ein Widersehen warten. Wir haben der Köchin exklusiv eine halbe Stunde lang über die Schulter geschaut. In der Küche des Familienbetriebes Da Gino in der Kronenstraße schwingt sie vor der Videokamera den Kochlöffel und plaudert über ihre Koch- und Backleidenschaft. Außerdem verrät sie, warum Frauen die besseren Köche sind.

Video

Luisa Zerbo hat vor der SÜDKURIER-Kamera eine gegrillte und geschmorte Miso-Aubergine zubereitet. Dazu gab es ein Tomaten-Tatar mit Zwiebeln, Knoblauch und Koriander, serviert mit gepufftem Wildreis und kleinen gerösteten Schalotten. Das Video können Sie sich hier anschauen:

So kocht VS

Rezept

Tomaten-Tatar mit Zwiebeln, Koriander und Knoblauch

Tomaten halbieren und entkernen. Tomaten, Schalotten und Koriander-Stiele in kleine Würfel schneiden und in eine Schüssel geben. Etwas Limettensaft und Limettenabrieb hinzufügen und anschließend mit frischer Knoblauchpaste (frischer Knoblauch mit Olivenöl püriert) und Sojasauce marinieren.

Geröstete Schalotten

Schalotten halbieren und auf der flachen Seite in einer Pfanne ohne Öl scharf anbraten, bis die Schalotten unten fast schon schwarz werden. Die Schalotten aus der Pfann nehmen und die einzelnen Schichten der Schalotten voneinander trennen.

Miso-Marinade

Ein bis zwei Löffel Miso-Paste in einen Topf geben und zusammen mit etwas Honig, Limettensaft und mit 150 ml Wasser verrühren und einkochen, bis eine cremige Paste entsteht.

Gegrillte und gebackene Miso-Aubergine

Eine Aubergine schälen und mit Salz einreiben. 20 bis 30 Minuten stehen lassen, damit das Gemüse Wasser und Bitterstoffe verliert. Die mit Olivenöl eingeriebene Aubergine von allen Seiten scharf angrillen. In der Mitte durchschneiden und mit der Miso-Mariande einpinseln. Bei 170 Grad zehn Minuten im Ofen schmoren lassen, noch einmal einpinseln und weitere zehn Minuten in den Ofen schieben.

Gepuffter Wildreis

Ein bis zwei Löffel Wildreis in 170 bis 180 Grad heißem Speiseöl frittieren. Die Reiskörner puffen sofort auf. Danach gleich abschöpfen und auf einem Küchenpapier abtropfen lassen.

Anrichten

Vor dem Anrichten können die einzelnen Zutaten noch einmal mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt werden. Dann das Tomaten-Tatar quer über den Teller verteilen. Die Aubergine aufgeschnitten darauf platzieren und mit den gerösteten Zwiebeln und dem Wildreis garnieren. In die Zwibelstücke kann zum Schluss ein wenig Flüssigkeit des Tatars gefüllt werden.