VS-Villingen Live: Der große Kinderumzug 2018 in VS-Villingen

Live: Der große Kinderumzug 2018 in VS-Villingen

Der SÜDKURIER überträgt den großen Villinger Kinderumzug hier live im Internet. Nach der Übertragung steht das Video in voller Länge zum Nachsehen bereit.

Der Kinderumzug ist traditionell der Startschuss für die großen Villinger Fasnetumzüge. Wie in jedem Jahr beginnt der närrische Marsch am Donnerstag um 14 Uhr. Tausende Hästräger und Narren ziehen dann durch die Innenstadt und werden von ebenso viel Zuschauern bejubelt.



Mit dabei sind auch wieder viele bunte Kindergarten- und Schulgruppen aus dem Stadtgebiet, die sich Jahr für Jahr neue kreative Mottos und Verkleidungen einfallen lassen. Der SÜDKURIER überträgt duie Veranstaltung hier live. Die Übertragung steht im Anschluss in voller Länge zum Nachsehen bereit.



Bilder vom Kinderumzug 2018

Unmittelbar nach dem Umzug veröffentlichen wir hier an dieser Stelle mehrere Bildergalerien vom Umzugsgeschehen.