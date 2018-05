Villingen-Schwenningen Lichtinstallation an der Neckarhalle: Häme, Spott und Kritik für die Kunst am Bau

Lichtinstallation an der Neckarhalle: Häme, Spott und Kritik für die Kunst am Bau

Kaum ist die neue Lichtinstallation an der Neckarhalle in Schwenningen installiert, überschlagen sich die Kritiker in den sozialen Netzwerken.

Wuchtig, kantig, grau – diesen Eindruck vermittelt die Neckarhalle, die das neue Prunkstück Schwenningens werden soll, gerade. Wie groß die neue Festhalle tatsächlich ist, zeigt sich erst mit fortschreitendem Bau, wie es Architekt Michael Muffler bei einer früheren Baubegehung zu Rohbauzeiten erklärte. Nichtsdestotrotz spaltet die Neckarhalle weiterhin die Gemüter. Aktuell beschäftigt die Farbgebung der Fassade und die "Lichtkunst" auf der straßenabgewandten Längsseite die Bürger.

Momentan präsentiert sich die Halle wirklich grau in grau, wirkt eher düster. Vermutlich wird sich das ändern, wenn das Gebäude nicht mehr von einem Gerüst umgeben, der Außenbereich gestaltet und die Halle beleuchtet ist. Die von Architekt Muffler angekündigte "Noblesse der Ausstrahlung durch die Kombination der gewählten Materialien" zeigt sich momentan jedenfalls noch nicht. Davon abgesehen bietet auch die Neckarstraße städtebaulich gesehen nicht wirklich ein respektables Gesamtbild. Daran ändert auch die mittlerweile an der Halle installierte Lichtkunst nicht viel. Im Gegenteil: Gerade diese wird aktuell auf Facebook zerrissen.

50 000 Euro hat die vom Gemeinderat gebilligte Lichtinstallation, bestehend aus LED-Leuchten auf Aluminiumschiene, gekostet, auf die nun Kritik, Häme und Spott in den sozialen Netzwerken einprasseln: "Ich finde, man könnte das Geld sinnvoller investieren", heißt es da. Sowie: "Architektonisch eine Katastrophe", "Ein unattraktiver Klotz, was soll daran schön sein?", "Ein unfreundlicher dunkler grauer Klotz,der ausieht wie ein Bunker" und: "Braucht man für so einen Quatsch einen Künstler? Sorry, dafür habe ich kein Verständnis. Null!". Auch mit Häme wird nicht gespart: "Schade um die Chance, eine schöne Stadtteilhalle zu bauen. Das Krematorium sieht gelungener aus", ist zu lesen, genauso wie: "Soll das ein Kletterpark werden oder wie?", und: "Also beim Anbringen hat man wohl die Wasserwaage vergessen, oder?" In Anlehnung an die gelben Klebestreifen, die im Rahmen des Stadtjubiläums das Pflaster in der Villinger Innenstadt zierten, schreibt ein Nutzer: "Hey, da hat einer mitgedacht! Bei der Kunst kann eine Kehrmaschine bestimmt nix kaputt machen."

Ein paar gute Nachrichten gibt es dennoch: Seit dem Spatenstich im März und dem Richtfest Ende Oktober liegen die Arbeiten offenbar voll im Zeitplan, wie Oxana Brunner, Pressesprecherin der Stadt, auf Nachfrage erklärt. Die erste Veranstaltung wird der Fastnachtsball der Narrenzunft Schwenningen 2019 sein. Aktuell laufen die Ausschreibungen der Arbeiten an der Außenanlage. Im Inneren erfolgen gerade die Installation der Fußbodenheizung in der Halle, Arbeiten am Aufzug und an der Decke sowie der Lüftung und Sanitäranlagen. Die Bühne sei fast fertig und auch der Kies für den Dachbelag wurde bereits aufgebracht. So wie es sich gegenwärtig abzeichnet, kann auch der geplante Kostenrahmen von 10,8 Millionen Euro eingehalten werden.