Villingen-Schwenningen Leoparden, Krokodile und Waschbären: Der siebte Sinn des Tierfotografen Erich Marek

Der Schwenninger Erich Marek ist 82 Jahre alt und seit über 60 Jahren Tierfotograf. Ende des Monats tritt er seine letzte Reise nach Finnland an. Ein Leben zwischen Risiko und Naturwundern.

Beim Waschbär hatte Erich Marek sich getäuscht. Der Eichelhäher hatte gezwitschert, eigentlich ein untrügliches Zeichen dafür, dass jetzt gleich ein Fuchs oder ein Marder kommen muss. Was kam, war ein Waschbär. Marek drückte ab. Das erste Bild eines Waschbären in seinem Leben.

Erich Marek sitzt an einem Dienstagmorgen in seinem Büro im Schwenninger Süden, trägt ein blaues Hemd ohne Kragen, darüber einen grauen Pullover und Jeans, er hat weiße Haare und wache Augen. Gerade hat er die Bilder bearbeitet, die er für den Landwirtschaftsverband in München gemacht hat. Den Vertrag hat er kürzlich geschlossen, gültig für zehn Jahre.

Marek ist jetzt 82 Jahre alt, mit 20 hat er sein erstes Tierfoto geschossen, ein Bluthempfling. Das Bild wurde zur Jahreskarte des Deutschen Jugendherbergswerk. Erich Marek wurde Buchdrucker. Fotografiert hat er all die Jahre nebenberuflich.

100 Bilder und zehn Filme für ein perfektes Bild

26.000 fertige Bilder hat er derzeit auf seinem PC gespeichert. Die Ordner heißen Afrika, Alaska, Finnland, Botswana, die Unterordner Warzenschwein, Gepard, Landschaft, Leopard, Zebra, Nashorn, Krokodil, Eisvögel, Elefanten. In den Regalen liegen noch tausende Dias abgeheftet in Ordnern. Alaska, Elch, 1992, steht darauf, Haubentaucher, Wolf und Schwäne. Manchmal, sagt er, fotografiere er auch Blumen. Blumen sind für ihn die Landschaften, in denen die Tiere leben.

Wettbewerbe haben ihn nie interessiert. Er ist stolz, wie die Natur, die er festzuhalten versucht. Er ist im Böhmerwald in Schlesien aufgewachsen, er ging zur Jagd. Die Natur begleitet ihn, seit er denken kann. In den 50er-Jahren kommt er nach Schwenningen. Der Schwarzwald wird sein neues Fotostudio.

Er weiß noch, was es heißt, analog zu fotografieren. Als er zwei bis drei Sekunden zum Belichten brauchte, als er noch kurz pfeifen musste, damit der Fuchs ein paar Sekunden innehält. Als er beim Finanzamt angab, 100 Bilder und zehn Filme brauche er, damit am Ende ein perfektes Bild dabei ist.

Heute geht er morgens los mit einem leeren Chip und kommt nachmittags mit 1700 Bildern zurück. Seine Ausrüstung – zwei Kameras Canon EOS Mark 4 und Mark 2 – und drei Objektive – Canon 400:2,8, Canon zoom 100-400, Canon 200:2,8 und Canon 100:2,8 – kostet soviel, wie ein Kleinwagen.

Marek will mehr als ein Abbild der Natur

Technisch werden die meisten Bilder perfekt. Aber eine Kamera macht eben nur ein Foto, Marek will mehr. Was macht das Gesicht? Wohin schauen die Augen? Was machen die Lauscher? Wie steht der Körper? Das perfekte Bild ist mehr als ein Abbild der Natur. Es ist ein Abbild des Lebens.

Erich Marek weiß, was es heißt, Teil der Natur zu sein. Er ist es, wenn er eine Woche in der Wildnis Finnlands bei minus 20 Grad zeltet und stundenlang ausharrt, um das perfekte Bild zu schießen. Er ist es auch, wenn er seinen Tarnanzug anzieht, das Rehfell über das Stativ hängt und mehrere Stunden in einem Revier im Schwarzwald-Baar-Kreis (wo genau, das will er aus Rücksicht auf den Revierpächter nicht sagen) auf das Reh oder den Fuchs wartet.

Er ist es, wenn er Sätze sagt wie: "Das Wichtigste ist der Wind." Der Wind muss vom Wild zu ihm kommen. Beim Ansitzen hält er darum immer einen Bovisten, einen Pilz, in die Luft und sprüht die Sporen, dann weiß er, woher der Wind weht. Spürt er einen Luftzug im Nacken, setzt er sich um. Denn bekommt das Wild zu oft den Geruch von Menschen in die Nase, lassen sich die Tiere an der Stelle irgendwann nicht mehr blicken.

Sein vielleicht größtes Geheimnis: Er versucht zu denken, wie die Tiere. "Was würdest du tun, wenn du ein Fuchs wärst?" "Wo würdest du dich heute aufhalten?" Er nennt es seinen siebten Sinn.

Warten auf den perfekten Moment

Auf dem Schreibtisch liegt eine Festplatte. Erste Finnlandreise steht darauf. Ende des Monats wird er seine letzte Reise dorthin – und auch überhaupt – antreten. Marek ist 82 Jahre als. Eine Woche Finnland. Eine Woche bei Minus zehn Grad im Zelt ausharren. Das schafft er nicht mehr oft. Er will kürzer treten.

Im Schwarzwald ist er noch fast jeden Tag unterwegs. Im Winter nimmt er sich eine Thermoskanne Gemüsebrühe mit. In den Hütten, den vorgebauten Verstecken, hat er ein Glas zum Pinkeln. Mitunter harrt er so zwischen fünf und sechs Stunden aus. "In dem Moment, wo ich auslöse, ist es ein schöner Moment", sagt er. Egal ob vor der Linse dann ein Elefant oder ein Haubentaucher steht.

In der Ecke zwischen Regal und Schreibtisch steht eine Kiste, darauf liegen ein Tarnvorhang und ein grüner Expeditionshut. Marek will mit seinem Sohn noch ein neues Versteck bauen. Das alte hatte im Winter zu sehr gelitten.

Zwischen Tarnvorhang und Rehfell wird er dann in den nächsten Tagen wieder Platz nehmen, zuvor wird ihm der Bovist die Windrichtung angezeigt haben, er wird die Kamera auf das Stativ stellen und warten. Sekunden, Minuten, Stunden. Auf den perfekten Schuss. Auf den perfekten Moment. Auf das perfekte Bild.