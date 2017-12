vor 23 Stunden Rüdiger Fein Villingen-Schwenningen Langlauf-Aktion am Auerhahn: Runden zählen für den guten Zweck

Zum vierten Mal lädt der Skiclub Villingen ein zum Langlaufevent am Auerhahn. Der Erlös geht in diesem Jahr an die Carl-Orff-Schule.