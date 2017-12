Villingen-Schwenningen Landtagsabgeordneter besichtigt faires Wohnprojekt

Mit dem Bauprojekt "NeckarFair" ist in Schwenningen bezahlbarer Wohnraum entstanden. Auch die Stiftung ProKids hat für ihre Teenie-Mütter-Wohngemeinschaften zwei der Wohnungen angemietet. Ein Rundgang.

Im dunklen Dezembergrau strahlen die vier Neubauten entlang des jungen Neckars in der Schwenninger Talstraße mit ihren markanten Holzfassaden schon eine gewisse Wärme aus. Die Idee: Rainer Müldner, Geschäftsführer der Wohnbaugesellschaft VS (WBG) präsentierte anlässlich eines Besuchs des SPD-Fraktionsvorsitzenden im Baden-Württembergischen Landtag, Andreas Stoch, und Oberbürgermeister Rupert Kubon nicht ohne Stolz das Neubauprojekt NeckarFair, in dem nun alle Wohnungen bezogen wurden.

Die Idee: 2012 entstand die Idee, das Projekt Fünf-Euro-Wohnung in die Tat umzusetzen. Die Wohnungen sollten mit einer Fünf vor dem Komma pro Quadratmeter angeboten werden. Aktuell liegt der Mietpreis hier bei 5,85 Euro. Die Häuser sind sämtlich in modularer Bauweise aus Betonfertigteilen und Holzbauteilen entstanden. Architekt Johannes Martin hat bei der Gebäudeaufteilung auf lichtdurchflutete Treppenhäuser, beste Schallisolierung, sinnvolle Raumaufteilung und eine zeitgemäß vernünftige Bauweise Wert gelegt. "Schönheit ohne Firlefanz", so WBG-Geschäftsführer Rainer Müldner zu den äußeren und inneren Werten der Gebäude. Die Häuser sind bis auf das mit der Heizzentrale nicht unterkellert und verfügen auch nicht über Tiefgaragen. So pendelte sich der Quadratmeterbaupreis für die 16 Wohneinheiten bei 1660 Euro ein. Dies liegt deutlich unter dem derzeitigen Niveau von gemeinhin 2500 Euro pro Quadratmeter. Preisverdächtig: Das Konzept fand auch bei beim Bund Deutscher Architekten Resonanz, der alle zwei Jahre den begehrten Deutschen Bauherrenpreis vergibt. Unter den 33 nominierten Projekten findet sich auch NeckarFair der WBG VS.

2012 entstand die Idee, das Projekt Fünf-Euro-Wohnung in die Tat umzusetzen. Die Wohnungen sollten mit einer Fünf vor dem Komma pro Quadratmeter angeboten werden. Aktuell liegt der Mietpreis hier bei 5,85 Euro. Die Häuser sind sämtlich in modularer Bauweise aus Betonfertigteilen und Holzbauteilen entstanden. Architekt Johannes Martin hat bei der Gebäudeaufteilung auf lichtdurchflutete Treppenhäuser, beste Schallisolierung, sinnvolle Raumaufteilung und eine zeitgemäß vernünftige Bauweise Wert gelegt. "Schönheit ohne Firlefanz", so WBG-Geschäftsführer Rainer Müldner zu den äußeren und inneren Werten der Gebäude. Die Häuser sind bis auf das mit der Heizzentrale nicht unterkellert und verfügen auch nicht über Tiefgaragen. So pendelte sich der Quadratmeterbaupreis für die 16 Wohneinheiten bei 1660 Euro ein. Dies liegt deutlich unter dem derzeitigen Niveau von gemeinhin 2500 Euro pro Quadratmeter. Preisverdächtig: Das Konzept fand auch bei beim Bund Deutscher Architekten Resonanz, der alle zwei Jahre den begehrten Deutschen Bauherrenpreis vergibt. Unter den 33 nominierten Projekten findet sich auch NeckarFair der WBG VS. Soziale Projekte: Derart bezahlbarer Wohnraum wird natürlich auch für soziale Projekten interessant. So hat die von Joachim Spitz ins Leben gerufene Stiftung Prokids VS zwei der Wohnungen angemietet, in der junge Mütter mit ihren Neugeborenen ein Zuhause finden. Fünf Wohnungen wurden vom Caritasverband angemietet. Hier finden Menschen mit Handicap barrierefreie Wohnmöglichkeiten. Die beiden Wohnungen für das Projekt Teenie-Mütter-WG VS sind so gestaltet, dass vier völlig identische Wohnräume aus zwei Wohneinheiten zusammengefasst wurden. Eine modern eingerichtete Küche, Sanitärräume und ein Wohnbereich erlauben eine gute Bleibe für die jungen Mütter.

Derart bezahlbarer Wohnraum wird natürlich auch für soziale Projekten interessant. So hat die von Joachim Spitz ins Leben gerufene Stiftung Prokids VS zwei der Wohnungen angemietet, in der junge Mütter mit ihren Neugeborenen ein Zuhause finden. Fünf Wohnungen wurden vom Caritasverband angemietet. Hier finden Menschen mit Handicap barrierefreie Wohnmöglichkeiten. Die beiden Wohnungen für das Projekt Teenie-Mütter-WG VS sind so gestaltet, dass vier völlig identische Wohnräume aus zwei Wohneinheiten zusammengefasst wurden. Eine modern eingerichtete Küche, Sanitärräume und ein Wohnbereich erlauben eine gute Bleibe für die jungen Mütter. Ausblick: SPD-Fraktionschef Andreas Stoch und OB Kubon lobten dieses Projekt als einen ersten Baustein für zeitgemäßes bezahlbares Wohnen in Villingen-Schwenningen. Nach den 16 Wohneinheiten im NeckarFair sollen rund 70 Wohnungen im SperberFair – Sperberstraße in Villingen folgen. Über allen neuen Quartieren steht das Motto "Wohnen ist ein Teil der Daseinsvorsorge", wie sich der ehemalige Kultusminister ausdrückte. Ins selbe Horn blies auch der doppelstädtische Oberbürgermeister, als er weitere 500 bezahlbare Wohneinheiten für das ehemalige französische Kasernengelände Mangin in Villingen mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 100 Millionen Euro ankündigte.

Niedrige Baukosten

Die Wohnbaugesellschaft Villingen-Schwenningen konnte bei der Realisierung des Projekts NeckarFair auf Grundstücke zurückgreifen, die sich in städtischem Besitz befinden, so dass Grunderwerbskosten entfielen. Gleiches gilt auch für das geplante Projekt SperberFair im Villinger Stadtteil Steppach. Durch dies konnten die Baukosten niedrig gehalten werden. Villingen-Schwenningen hat mit der Wohnbaugesellschaft einen kommunalen Bauträger, was sich in diesem Zusammenhang als Glücksfall erweist. (jdk)