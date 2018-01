Villingen-Schwenningen Kubons halbes Ja zur OB-Kandidatur beim Neujahrsempfang

Das Stadtoberhaupt hält sich noch Hintertürchen offen. Er will noch weiter die Stimmung in der Stadt sondieren und hofft auf breite Unterstützung. Rund 700 Bürger kamen zum Neujahrsempfang der Stadt.

Nein, er hat es nicht klipp und klar gesagt. Aber angedeutet. Bei seiner mit Spannung erwarteten Neujahresansprache hat Oberbürgermeister Rupert Kubon (SPD) am Abend vor 700 Bürgern im Theater am Ring festgestellt, er könne sich durchaus eine dritte Amtszeit vorstellen. Voraussetzung sei, dass er dafür eine breite Unterstützung in der Stadt finde. Sein Sondierungsprozess sei aber noch nicht abgeschlossen.

Die meisten erfahrenen Kommunalpolitiker im Saal interpretierten dies als Kubons vorläufige Ansage, am 7. Oktober 2018 für eine dritte Amtszeit kandidieren zu wollen. Es sei nach dieser Rede schwerlich vorstellbar, dass Kubon noch einmal zurückziehe, urteilte beispielsweise Frank Bonath, der FDP-Fraktionsvorsitzende. "Kubon hat durch die Blume sehr geschickt formuliert, dass er es nocheinmal macht", meinte auch der CDU-Ehrenvorsitzende Heinz Härtge. Er deutete seinerseits an, dass die Christdemokraten darauf wohl reagieren werden. "Ich würde mir wünschen, dass weitere Bewerber kommen und die Bürger eine echte demokratische Wahl haben."

Was aber hat Kubon genau gesagt? Er habe klare Vorstellungen, wie sich die Stadt weiterentwickeln sollte. "Ich kann mir vorstellen, diesen Prozess auch in den nächsten Jahren als Oberbürgermeister weiter mitzugestalten, denn ich bin gerne Oberbürgermeister unserer prosperierenden Stadt." Er verdeutlichte aber, dass er den vollen Einsatz "sieben Tage die Woche" für die Stadt nur dann bringen könne, wenn er eine breite Unterstützung in der Bevölkerung spüre. Er sei kein geborener Villinger und kein geborener Schwenninger "und vielleicht gerade deswegen auch streitbar", meinte Kubon.

"Ich war und bin nicht immer beliebt, wenn es darum geht, die besten Lösungen für unsere ganze Stadt zu finden und genau deshalb braucht diese Arbeit breite Unterstützung." Er wisse genau, wie wichtige bei den bevorstehenden Herausforderungen der Stadt eine breite Basis sei. "Deshalb habe ich schon vor einigen Wochen damit begonnen, auszuloten, wie weit in unserer Stadt Gemeinsames trägt, ob es gelingen kann, gemeinsam diese Zukunft der Stadt zu gestalten. Dieser Prozess ist noch nicht abgeschlossen", betonte er. Das heißt, die endgültige Aussage, ob er erneut kandidiert, will der 60-Jährige erst treffen, wenn sein Sondierungsprozess abgeschlossen ist.

In seiner weiteren Rede ging Kubon ausführlich auf die künftige Entwicklung der Stadt ein.