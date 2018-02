Villingen-Schwenningen Krasser Auto-Vandalismus in Schwenningen

Acht Autos in zwei Tagen gewaltsam beschädigt. Polizei sucht Hinweise von Zeugen

Krasser Vandalismus in Schwenningen. Am Mittwoch und Donnerstag wurde acht beschädigte Autos gemeldet. Am Mittwoch, zwischen Mitternacht und 7 Uhr, wurden an einem Wagen in der Pestalozzistraße alle vier Reifen zerstochen. Am Donnerstag gegen 1.15 Uhr wurden der Polizei vier beschädigte Autos im Bereich der Engelstraße, Bürkstraße, Bildacker-, Jägerstraße gemeldet. An den Fahrzeugen waren Außenspiegel abgetreten, Heckscheiben eingeschlagen oder Heckleuchten zertrümmert. Am Donnerstag gegen 10 Uhr meldeten Autobesitzer ihre beschädigten Fahrzeuge in der Rietenstraße. Hier wurden drei geparkte Autos zerkratzt. Der Sachschaden ist noch nicht beziffert. Ob die Taten auf das Konto der gleichen Täter gehen, wird noch untersucht.