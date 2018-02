VS-Villingen Krah und Miau: Hätt denn konn konn Kandidat?

Sticheleien mit viel Krah und Miau am Romäusturm oder: Wie Villinger Narren das OB-Wahl-Problem lösen.

Riet – Prächtig gelaunt starteten die Rietnarren und die Katzenmusik vor Tausenden von Narren am Sonntag in die Fasnet. Freilich: Den Rolli aus dem Turm lassen, das war dieses Jahr schwer genug. Wie sich herausstellen sollte, nicht ohne Grund. Klaus Paulus erklärte seine Kandidatur für die OB-Wahl. Rupert Kubon durfte nur zuhören, die Regie des Ereignisses hatte für ihn keinen Auftritt vorgesehen, um 14.29 entschwand der Amtsinhaber Richtung Schwenningen, immerhin mit einem Lächeln.

"Voller Magen statt leerer Versprechungen", so lautet das Wahlkampfmotto von Paulus. Das Ganze hat folgenden Hintergrund: Kubon soll im vergangenen Jahr beim internationalen Frühschoppen "kei Gläsle Sekt springen lassen haben". Stattdessen, so klagte der Roetbürgermeister in seiner Antrittsrede, hätten die eidgenössischen Gäste aus Murten dies übernehmen müssen. "Des war mer peinlich, mo hätt sich schäme müsse", flachste Paulus weiter. Er versprach für den Fall seiner Wahl kostenloses Auswurfmaterial an alle Vereine und Unterstützung "äll Johr", und, kleiner kleiner Seitenhieb an den OB, bei Fragen wie der Domizilsuche von Vereinen in der Stadt.

Miau! An Kubon gewandt, sagte Paulus weiter "Du warscht jo lang gnueg OB und häsch schätze kenne, drum übernehm hitt ich des für Dich, so ka ich nu gwinne."

Nach soviel Klamauk kam dann irgendwann auch der Kater aus dem Turm, prompt trug er ein Klaus-Paulus-Wahlplakat um den Hals. Flugs kündigte der Kater an, künftig im Rathaus wohnen zu wollen, versprach aber, nach der Fasnet artig in den Romäusturm zurückkehren zu wollen.

1958 gegründet, wurde der 60. Geburtstag der Rietvögel vom Generalfeldmarschall Dominik Schaaf ausführlich gewürdigt. Die Katzenmusik-Musik spielte dazu ein fröhliches Geburtstagslied.

Mit Kater, Rietwiebern und der Rietbollizei vorneweg setzte sich der bunte Zug dann mit den unübersehbar vielen jungen Katzenmusikgruppen in Bewegung. Kaum gestört hatte es dabei, dass Nieselregen zu Beginn der Veranstaltung eingesetzt hatte. Das Schunkeln zu den schönen Villinger Traditions-Fasnetliedern übertünchte die misslichen Bedingungen.