Villingen-Schwenningen Knallharter Rhythmus für eine gute Sache: Drei Bands rocken in Villingen-Schwenningen für den Fohrenhof

Unterstützung für den Inklusionsbetrieb, der in Unterkirnach beheimatet ist: Hier arbeiten zehn Menschen mit Handicap

Beste Stimmung, Fingerfood, knallharte Rockmusik und köstliche Cocktails, die Besucher des ersten Konzerts zugunsten des Fohrenhof, das den Titel trug "Drei für einen" wurde ein großer Erfolg. "Drei für einen", das hieß am Freitagabend, dass gleich drei lokale Bands angetreten waren, um zugunsten des Inklusionsbetriebs Fohrenhof, der vor einigen Jahren vom Caritasverband Schwarzwald-Baar ins Leben gerufen worden war, Musik zu machen.

Rund 250 Besucher

Mit der Rockband "riff" trat eine Rockband auf, die im Raum Villingen-Schwenningen zuhause ist und vor allem Rock und Alternative Rock auf die Bühne des Gemeindesaals von St. Bruder Klaus brachte. Viele der Besucher kennen die Band bereits von Auftritten beim Villinger Innenhoffestival und am Freitagabend konnten die etwa 250 Gäste besten Rock genießen. Aus dem Villinger Welvert stammen die Mitglieder der gleichnamigen Band "The Welverts", die deutsche wie auch englische Songs der vergangenen 30 Jahre coverten. Aber auch eigene Stücke ergänzen das Repertoire und am Freitag standen beste Stimmung und gute Laune auf dem Programm der Band. Die dritte Formation in der Runde ist die Schülerband der Karl-Wacker-Schule aus Donaueschingen. Die "Wacker-Stones" kennt man bereits von zwei Auftritten im Fohrenhof. Hier trifft Inklusion auf Rockmusik im wahrsten Sinne.

Allen drei Bands war es an diesem Abend wichtig, ihr Publikum bei bester Laune zu halten um den Überschuss, der dem Fohrenhof zu gute kommen soll, möglichst hoch ausfallen zu lassen. Denn neben den etwa 1600 Euro Eintrittsgeldern sollte auch der Erlös aus der Bewirtung dem Betrieb zugutekommen. Das Barteam der Pfarrei St. Bruder Klaus in Villingen hatte köstliche Cocktails auf der Karte stehen und der Fohrenhof sorgte dafür, dass niemand Hunger leiden musste.

Amateurtheater organisiert

Um die Organisation des Konzertabends hatte sich das in Villingen sehr engagierte Amateurtheater Fieber gekümmert. Michael Stöffelmaier, Vorstandsvorsitzender des Caritasverbands für den Schwarzwald-Baar-Kreis, bedankte sich mit einem Geschenk bei den Organisatoren, allen Helfern und natürlich bei den Musikern für ihren Einsatz.

Der Fohrenhof

Der Fohrenhof, der aktuell mehr als zehn Mitarbeiter mit Handicap beschäftigt, benötigt jedes Jahr einen fünfstelligen Betrag um den reibungslosen Betrieb des integrativen Projekts gewährleisten zu können. Der Fohrenhof, der in Unterkirnach unter dem Dach des Hapimag Ressorts angesiedelt ist, bietet eine anspruchsvolle Küche mit geschmackvoll zubereiteten regionalen Gerichten und einigen Spezialitäten. Neu ist der jüngst ins Leben gerufene Catering-Service und für Tagungen und Feiern steht ein funktionell eingerichteter Nebenraum zur Verfügung. Mehr Informationen im Internet unter: www.fohrenhof.com