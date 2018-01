Villingen-Schwenningen Kleinwagen aus Hofeinfahrt an der Sturmbühlstraße gestohlen

In Schwenningen wurde ein Kleinwagen vom Typ Daewoo Klya mit dem Kennzeichen VS-WJ 574 gestohlen. Die Polizei bittet um Mithilfe.

Im Zeitraum von Donnerstagabend, 19 Uhr, bis Freitagmittag, 12 Uhr, ist in der Sturmbühlstraße in Schwenningen ein grüner Kleinwagen des Typs Daewoo Klya mit dem amtlichen Kennzeichen VS-WJ 574 gestohlen worden. Der Kleinwagen war in einer Hofeinfahrt im Bereich der Sturmbühlstraße 152 abgestellt. Wer Hinweise zu der Tat oder dem Verbleib des gestohlenen Wagens geben kann, wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwenningen unter der Nummer 0 77 20/8 50 00 in Verbindung zu setzen.