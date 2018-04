VS-Tannheim Kirchengemeinde Tannheim feiert vier Jahrzehnte Musik zu Ehren Gottes

Die Kirchengemeinde Tannheim feiert Andrea Grasmeyer zu ihrem 40. Organistenjubiläum mit vielen Dankesworten.

Mit großer Dankbarkeit wurde im Tannheimer Gottesdienst gewürdigt, dass Andrea Grasmeyer seit beeindruckenden 40 Jahren in Tannheim im Gottesdienst Orgel spielt. Schon mit 15 Jahren begann sie, die Gottesdienste an der Orgel zu begleiten. Kirchenmusikalisch bildete sie sich immer wieder weiter und absolvierte die anspruchsvolle C-Musiker-Ausbildung, die neben Orgelspiel auch Gesangsunterricht und Chorleitung umfasst, ebenso vertiefende Kenntnisse der Liturgie. So leitete sie jeweils für einige Jahre in Brigachtal und Bruder-Klaus Villingen Kirchenchöre. In Tannheim entstanden 1998 die Sundays als kirchenmusikalische Gruppierung. Diese Gruppe hat Grasmeyer 18 Jahre federführend am Keyboard begleitet.

Bei der Würdigung ihrer großen Leistung durch Pfarrer Feigenbutz und Ilse Steiner und Thomas Tutecki vom Pfarrgemeinderat wurde auch ihr großer Zeiteinsatz genannt – die geschätzten 6000 Stunden sind wahrscheinlich noch weitaus zu niedrig gegriffen – und die lange Zeitspanne, die ihr Einsatz umfasst. 40 Jahre – das ist länger, als beispielsweise der Pfarrer alt ist.

Großer Dank für den langjährigen Orgeldienst

Kaum ermessen kann man, was dieser so regelmäßige Einsatz das ganze Jahr hindurch auch im Zusammenspiel von Familie und Beruf bedeutet und welch große Disziplin, Herausforderung und Arbeitskraft dies abverlangt. Die Kirchengemeinde von Tannheim ist überaus dankbar für den sonntäglichen, jahrzehntelangen Orgeldienst, das wurde bei dem Gottesdienst deutlich.

Ilse Steiner würdigte insbesondere das hohe Können, das eine Orgelspielerin nicht nur musikalisch, sondern auch im Blick auf das Ganze der Liturgie mitbringen muss. Sie hob hervor, dass das Spielen der Königin der Instrumente im Gottesdienst bedeutet, zweihändig und zweifüssig zu spielen, zusätzlich zu singen und gleichzeitig den kirchlichen Ablauf im Blick zu haben und auf spontane Einfälle des Pfarrers einzugehen. Diese Leistung sei sehr beachtlich und werde souverän und sehr gekonnt von Andrea Grasmeyer gemeistert: „Wir danken ihr und ihrer Familie, die das möglich macht, von Herzen. Vergelt´s Gott“. Die ganze Kirche sang für Grasmeyer „Einfach Spitze ,dass du da bist“. Sie selbst dankte mit dem Lied „Ich lobe meinen Gott“.