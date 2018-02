Villingen-Schwenningen Kinderumzug in Villingen: Hier hat die Fasnet-Tradition Zukunft

Toller Start am "Schmotzige" in die Fasnet: Große Zuschauerkulisse beim Kinderumzug.

Was für ein toller Start in die Villinger Fasnet. Der Kinderumzug hat den "Fasnetgoascht" im Städtle auf einen Schlag geweckt. So viel Publikum und so viel Umzugsteilnehmer waren selten zu sehen am "Schmotzige" auf dem innerstädtischen Umzugsparcours. Und die Stimmung? Fast wie beim großen Dienstagsumzug.

Dabei sah's morgens noch trübe aus. Schneetreiben und Kälte, selbst nach der Schülerbefreiung waren die Straßen leblos in Weiß-Grau. Immerhin: Petrus hatte rechzeitig zur Fasnet für den passenden winterlichen Anstrich gesorgt. Doch mittags sah die Welt anders aus. Der Himmelt heiterte auf, das närrische Volk strömte in Scharen.

Zum Umzug war's dann wie immer: Heitere Ausgelassenheit und Freude beim närrischen Volk. Endlich Fasnet! Wenn die Malzer fliegen, das Publikum aus angestrengten Kehlen "giizig, giizig" skandiert und der Narrensamen vorüberdefiliert, dann geht dem Villinger das Herz auf.

Vor allem, wenn die Kleinen so goldig aussehen wie die Altvillingerinnen in ihren Goldhauben, die sechsjährigen Mini-Wueschte, die angestrengt versuchen, Zuschauern unter Aufbietung aller Kräfte das Stroh in den Ausschnitt zu stopfen ober die lautstarken kleinen weiß-blauen Glonkitrommler – jedesmal aufs Neue ein toller Blickfang.

Erstaunlich auch, wie sich der Nachwuchs der Katzenmusik in den vergangenen Jahren vermehrt hat. Die Kätzle und die Katzenpolizei sind inzwischen zum großen Rudel angewachsen. Hier hat sich was bewegt. Die Kleinen, sie sind an diesem Tag die Stars auf dem närrischen Laufsteg, seien es die neckischen kleinen Hexen, die Rietvögel, die Südstadtclowns, die Meckergilde und wie sie alle heißen.

Die närrische Stimmung, sie springt ruckzuck auf die Erwachsenen über. Sinnbild dafür war Heinz Klingele, der Ehrengeneral der Katzenmusik. Als die Jugendkapelle der Stadtharmonie am Latschariplatz schwungvoll das Katerlied intoniert, tanzt und singt er ausgelassen wie ein 20-Jähriger auf der Straße. Der Funke spring über ins Publikum, alle schunkeln mit – Straßenfasnet pur! Um das närrische Brauchtum muss sich hier keiner sorgen.

Auch die heimischen Schulen und Kindergärten waren wieder mit schönen Kostümen und närrischen Ideen am Start. Jedes Jahr mit dabei ist der Caritas-Trommlerzug, ein gelungenes Beispiel für die Integration von Menschen mit Behinderungen in das närrische Brauchtum.

Und die morgens befreiten Schüler: In riesigen Trauben standen sie beim Umzug in der Rietstraße beim "Müller", hatten Spaß miteinander, auch mit Alkohol, aber augenscheinlich ohne die heftigen Ausschweifungen wie noch vor einigen Jahren zu erleben. Anschließend ging es wieder ab in die "Färber", als um dreiviertel Vier die Villinger Schalmeien als letzte Umzugsgruppe durchs Riettor auszogen. Schön war's. Der Rest das Tages gehörte dann den Erwachsenen. Abends in den Stüble, da ging es wieder hoch her.