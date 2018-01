VS-Schwenningen Kellerbrand: Feuerwehr rettet Bewohner aus Schwenninger Wohnhaus

Um 4.30 Uhr rückte die Feuerwehr Schwenningen zu einem Einsatz in einem Wohnhaus im Mühlweg aus. Dort kam es zu einem Brand im Keller. Mehrere Bewohner erlitten eine Rauchgasvergiftung und mussten von den Einsatzkräften aus dem Haus gerettet werden.

Um 4.30 Uhr wurde die Feuerwehr Schwenningen über den Kellerbrand in einem Mehrfamilienhaus in VS-Schwenningen informiert. Sofort rückte ein Löschzug in den Mühlweg aus. Als die Einsatzkräfte eintrafen, qualmte es stark aus den zersplitterten Kellerfenstern. Der Rauch zog durch das Treppenhaus nach oben.

Sofort wurde mit den Löscharbeiten begonnen. Im Kellergeschoss hatte das Feuer bereits großen Schaden angerichtet. Die Hitzeentwicklung sei so stark gewesen, dass selbst Versorgungsleitungen teilweise geschmolzen waren, berichtet ein Feuerwehrmann.

Eine weitere Drehleiter aus Villingen sowie die Führungsgruppe der Feuerwehr wurden nachalarmiert. Auch mehrere Rettungswagen sowie ein Fahrzeug des Bevölkerungsschutzes des Landkreises waren im Einsatz da mehrere Personen Rauchgasvergiftungen zugezogen hatten. Die Feuerwehr brachte die verletzten Bewohner in Sicherheit.

Bewohner, die sich während des Brandes an den Fenstern aufhielten, wurden von der Feuerwehr aufgefordert, ihre Wohnung nicht zu verlassen. Auch Kreisbrandmeister Florian Vetter war vor Ort und machte sich ein Bild von der Lage.

Das Feuer konnte nach rund 30 Minuten gelöscht werden. Danach wurde das Gebäude belüftet. Der Schaden wird auf über 100.000 Euro geschätzt.