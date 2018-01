Villingen-Schwenningen Kaum einer will für die Stadt spenden

Die Sponsorensuche für Kunst am Bau an der Schwenninger Neckarhalle ist bislang enttäuschend. Heimische Unternehmen geben der Stadt meist einen Korb. Auch die Stuhlpaten-Aktion fürs Theater am Ring ist noch weit vom selbstgesteckten Ziel entfernt

Die Bemühungen der Stadt, im Kulturbereich Spender und Sponsoren zu finden, sind bislang eher enttäuschend gelaufen. Die Patenschaftsaktion für die Beschaffung neuer Theaterstühle ist bislang noch weit von ihrem Ziel entfernt. Bislang floppten auch die Bemühungen des städtischen Kulturamtes, zur Finanzierung der "Kunst am Bau" an der neuen Neckarhalle in Schwenningen 50 000 Euro aufzutreiben. Bei heimischen Firmen holten sich die Bittsteller der Stadt bislang meist eine Abfuhr.

Nächste Woche wird sich der Verwaltungsausschuss des Gemeinderates mit dem Thema befassen. Denn aufgrund des baulichen Fortschritts der Neckarhalle geht es nun darum, den Planern noch im Januar eine verbindliche Zusage zu machen, ob die geplante Lichtinstallation an der Außenfassade realisiert werden kann. Der Gemeinderat ist daher gefordert, die 50 000 Euro Haushaltsmittel für die "Kunst am Bau" freizugeben. Denn noch ist dieser Betrag mit einem "Sperrvermerk" versehen, um abzuwarten, ob die Bemühungen der Stadt, Sponsorengelder zu gewinnen, erfolgreich sind.

Doch das sind sie nicht. Zwischen Oktober und Mitte Dezember ist es den Verantwortlichen des städtischen Kulturamtes und der Kultur- und Tagungsräume GmbH lediglich gelungen, verbindliche Zusagen über 10 000 Euro zu erhalten. Ein Unternehmen prüfe aber noch, so heißt es, ob es sich als Hauptsponsor beteiligt werde. Die Verantwortlichen der Stadt bezeichnen ihre Bemühungen selbst als "bislang nur mäßig erfolgreich".

Die heimischen Unternehmen hätten ihre Ablehnung mehrfach damit begründet, "man zahle Gewerbesteuer und die finanzielle Situation der Stadt sei noch nie so gut gewesen". Die Stadtverwaltung stellt deshalb den Beschlussantrag, der Gemeinderat möge die 50 000 Euro Haushaltsmittel freigeben. Dessen ungeachtet sollen die Sponsoringbemühungen fortgesetzt werden.

Kein durchschlagender Erfolg sind bislang auch die Bemühungen, für die Erneuerung der veralteten Bestuhlung im Theater am Ring Sponsoren zu finden. Die Aktion, die vom Verein Freundeskreis Kultur durchgeführt wird, hat laut Internetseite der Initiative (www.vs-stuhlparten.de) bisher zu 81 Stuhlpatenschaften geführt. Wer 400 Euro spendet – so viel kostet ein Theaterstuhl – dessen Name kann auf einem Stuhl verewigt werden. Eberhard Hummel, der Vorsitzende des Vereins, ist nicht unzufrieden, sieht aber noch "Luft nach oben". Denn vom selbstgesteckten Ziel, rund die Hälfte der 640 Theatersitze über Spender zu finanzieren, ist der Verein noch weit entfernt. Daher will sich der Freundeskreis in den nächsten weiter strecken, um neue Spender zu akquirieren. Die Aktion selbst hält Hummel, trotz voller Kassen der Stadt, für sinnvoll. Sie sei eine Initialzündung gewesen, dass das Problem angegangen wurde. Den Theater- und Konzertbesuchern sei auch bewusst, dass sie nur eine Minderheit seien und es daher angebracht sei, "sich für diesen Zweck zu engagieren". Allerdings kann es am Ende durchaus sein, dass deutlich mehr als die Hälfte der Kosten aus dem Stadtsäckel finanziert werden müssen. In der Sommerpause 2018 soll die Bestuhlung im Theater erneuert werden.

An der der Neckarhalle in Schwenningen soll eine Lichtinstallation des Berliner Künstlers Andreas Schmid angebracht werden. Die Komposition von LED-Lichtschienen an der Fassade sollen das Gebäude künstlerisch gestalten und ihm Dynamik verleihen. (est)