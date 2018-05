Villingen-Schwenningen Katzenmusik: Freude übers Hallenfest und Frust über die Stadt

Abwechslungsreiche Unterhaltung steht beim Hallenfest Anfang Juni an. Der Vorsitzende Dominik Schaaf kritisiert die Stadt: Nichts geht voran mit dem zugesagten Vereinsheim in der Kanzleigasse.

In der Katzenmusikhalle am Unteren Dammweg steigt am Wochenende von Freitagabend, 8. Juni bis Sonntag, 10. Juni wieder das Hallenfest des Fastnachtsvereins. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Allerdings mischt sich in die positive Gesamtsituation des Vereins ein deutliches Pfund Frust, bedingt durch das Hin und Her um das geplante neue Domizil der Katzenmusik in der Kanzleigasse.