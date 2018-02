VS-Villingen Jungunternehmer Mike Lorenz schließt Geschäft in Villinger Innenstadt und schimpft

Nach drei Jahren schließt das Modegeschäft Moos in der Oberen Straße. Mike Lorenz macht die Stadt dafür mitverantwortlich.

Vor drei Jahren eröffnete Mike Lorenz das Moos in der Oberen Straße, ein Modegeschäft für junge Leute. "Meine Freunde und ich mussten früher immer zum Shoppen nach Stuttgart fahren, weil es in Villingen keine Mode für uns gab", erklärt der gelernte Industriekaufmann den Beweggrund für die damalige Eröffnung des Geschäfts. Jetzt schließt der 28-Jährige seine Boutique Ende März. "Am Anfang lief es gut", sagt Lorenz, "danach nicht mehr so". Schuld am Umsatzeinbruch ist für Lorenz die Stadtverwaltung, doch diese weist alle Vorwürfe zurück. Was ist passiert?

Alles, was Mike Lorenz geplant habe, etwa eine Modenschau in der Fußgängerzone, sei von vornherein abgelehnt worden. "Angefangen hat es schon mit meinem Fahrrad, das draußen stand", schüttelt Lorenz lachend den Kopf. "Ich bin stur geblieben, aber im Gegenzug bekam ich immer wieder was vor den Laden gestellt." Als mal der Wochenmarkt in der Oberen Straße stattfand, sei ihm beispielsweise ein Lkw genau vor die Tür gestellt worden. Zudem wunderte sich der gebürtige Villinger über vor seinem Schaufenster aufgestellte Hütten, die es zuvor nie gegeben hätte.

Die Stadt wies die Vorwürfe auf Nachfrage des SÜDKURIER entschieden zurück. „Was haben wir denn davon, einen Einzelhändler zu vertreiben?“, wundert sich Pressesprecherin Madlen Falke. Als Behörde sei man dem Gleichheitsgrundsatz verpflichtet. Das Fahrrad wäre kein fahrtüchtiges gewesen, sondern eines, das mit Schildern versehen als Werbefläche eingesetzt wurde. „Das hätte beantragt werden müssen“, sagt Madlen Falke. Lorenz widerspricht: Er sei damit gefahren, das Rad wäre lediglich grün lackiert gewesen. "Und wenn etwas unrechtmäßig vor seinem Schaufenster steht, hätte ein Anruf beim Ordnungsamt ausgereicht", so die Sprecherin. An einem Samstag bringe das nichts, erwidert Lorenz. Anfänglich habe er es zumindest nachträglich gemeldet, jedoch ohne anhaltenden Erfolg.

Die Modenschau müsse vonseiten der Stadt in einem größeren Kontext betrachtet werden: „Auch andere Geschäfte wollen so etwas machen. Wir müssten es in der Folge allen genehmigen“, sagt Madlen Falke.

Lorenz kritisiert einen städtischen Mitarbeiter ganz besonders. "Ich wurde von oben herab behandelt", erinnert er sich, "ein ekelhaftes Verhalten". Madlen Falke erklärt, dass sich der Unternehmer mit seinem Auftreten auch nicht unbedingt in der Herzen der Angestellten gespielt habe. So habe er etwa Gespräche aufzeichnen wollen. "Das stimmt, aber sowas mache ich nicht einfach so. Da gab es eine Vorgeschichte und ich wollte lediglich die finale Begründung aufnehmen, damit es mir jemand glaubt", schildert Lorenz.

Inzwischen habe er eine Anfrage aus einem Einkaufszentrum bekommen, wo das Modegeschäft neu aufmachen soll. Was aus der frei werdenden Ladenflache in der Oberen Straße wird, ist noch unklar. Der Eigentümer verriet aber, dass ein Nachfolger in Aussicht ist.