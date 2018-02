VS-Villingen Judo: Im Villinger Dojo lernen Kinder Mut und Freundschaft

Der Judosportverein Villingen vermittelt wichtige Werte über den sportlichen Aspekt hinaus. Das beginnt schon bei den ganz Kleinen, die im Dojo mittrainieren.

Plötzlich wird es ganz still: Die Kinder sitzen mit geschlossenen Augen da und schalten ihren Alltag ganz aus. Das ist die japanische Begrüßung im Dojo in der Turnhalle der kaufmännischen Schulen. Sie eröffnet das Anfängertraining der ganz jungen Judokas. Und von denen gibt es im Judosportverein 1950 Villingen einige.

Fast 30 Kinder werden in ihren weißen Judo-Gis, also Jacke, Hose und Gürtel, unter anderem von Trainerin Lena Rothgängel spielend an die japanische Kampfsportart herangeführt. Judo, das heißt übersetzt: „sanfter Weg“.

Judo ist viel mehr als Technik und Sport, es weist eine ganze Reihe sozialer Aspekte auf. „Judo vermittelt wie kaum eine andere Sportart Werte wie Hilfsbereitschaft, Ernsthaftigkeit, Höflichkeit, Mut und Freundschaft“, ist Trainer Dieter Burkard überzeugt. Außerdem sei Judo eine Sportart, die der Selbstverteidigung dienen könne und das Selbstbewusstsein der Judoka stärke.

Schon bei den jüngsten Vereinsmitgliedern ab sechs Jahren zählt der Spaß an der Bewegung. Die Kinder wollen in dem Alter noch raufen und kabbeln, sich purzeln und sprichwörtlich fallen lassen, wie der Trainer aus seiner langjährigen Sporterfahrung weiß.

Immer mehr Kinder in Deutschland bewegen sich zu wenig, motorische Fähigkeiten verkümmern, Übergewicht und körperliche Fehlhaltungen sind die dramatischen Folgen, wie Untersuchungen zeigen. Judo bietet jedoch bis heute ganz nach den Worten des Begründers, Jigoro Kano, den „bestmöglichen Einsatz von Körper und Geist“.

Dabei messen sich die Kinder nicht nur mit einem Gegner, sie erlernen den Umgang mit einem Partner. Körperkontakt wird zugelassen, Barrieren werden abgebaut und gleichzeitig die notwendige Distanz aus Respekt gewahrt.

„Das, was viele Eltern wollen, dass ihr Kind bei uns im Judo lernen soll, ist Disziplin“, erzählt Trainer und Vorsitzender Christian Riegauf. „Aber das kommt mit der Zeit von ganz alleine“, ist er sich sicher. Zunächst bekommen die Kinder ein sehr gutes Körpergefühl, ausgeprägten Gleichgewichtssinn, Kondition und auch schon die ersten Judotechniken vermittelt. „Das gemeinsame Erleben und gegenseitige Hilfe stehen auf der Matte im Mittelpunkt“, sagt Riegauf.

Nach gut einem Jahr kann die erste Gürtelprüfung abgelegt werden. Auf die fiebern die Kinder regelrecht hin. Nach erfolgreicher Prüfung ist dann der achte Kyu-Grad und somit der „Weiß-Gelbe Gürtel“ erreicht. Das Mindestalter dafür ist das vollendete siebte Lebensjahr.

In regelmäßigen Abständen finden Anfängerkurse statt. In denen werden die Kinder spielerisch an den Kampfsport herangeführt. „Judo ist ein spannender, schneller und vielseitiger Sport ist, der Körper und Geist gleichermaßen fordert“, wirbt Riegauf.

Christian Riegaufs Team kümmert sich im Training, bei Meisterschaften und außersportlichen Aktivitäten um die Judoka. Im Training werden alle Altersstufen individuell gefördert sowie alters- und leistungsgerecht gefordert. Durch ihre erlernten Kampfsportkünste beweisen sie sich erfolgreich auf regionalen und überregionalen Wettkämpfen und Turnieren. Auch hierbei werden die Judoka von kampferfahrenen Betreuern des JSV begleitet. Dieses Wettkampfkonzept brachte dem Verein in den vergangenen Jahren durchweg hervorragende Leistungen, Turnier- und Meisterschaftssiege ein.

Anmeldung

Der Anfängerkurs startet am 1. März 2018 für Kinder im Alter von sechs bis zwölf Jahren. Das Training findet immer donnerstags von 16.45 bis 18.15 Uhr in der Sporthalle der kaufmännischen Schule in Villingen statt. Der Kurs vermittelt in zwölf Einheiten erste Einblicke in die japanische Wettkampfsportart. Benötigt wird ein Jogginganzug, Kursbeitrag: 25 Euro. Anmeldung bei Christian Riegauf, Laiblestraße 23, 78050 VS-Villingen, 07721/9168398, christian.riegauf@jsv-villingen.de.