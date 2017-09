Villingen-Schwenningen Jetzt gezielt spenden für die Villinger Brandopfer aus der Gerberstraße

SÜDKURIER-Initiative für die schwer Betroffenen: Das Spendenkonto steht bereit, Einzahlungen gehen zu 100 Prozent an die Wohnungsmieter, die bei dem Feuer alles verloren haben.

Am Tag eins nach dem verheerenden Gerberstraßen-Brand wollen viele Menschen den Betroffenen helfen, wissen aber nicht wie. Der SÜDKURIER hat Kontakt zu Personen, die sich direkt um die Bewohner des abgebrannten Hauses kümmern. Die Wohnungen im Gerberstraßen-Haus sind überwiegend völlig ausgebrannt, das Hab und Gut der Mieter ist fast völlig durch Feuer, Ruß und Löschwasser vernichtet. Möbel, Kleidung, Handtücher, Bettzeug – alles unbrauchbar, zerstört. Kleidung für die ersten Tage ist da, wie es weiter gehen kann, ist indessen offen. Fest steht, dass die Wohnbereiche des Brand-Hauses für längere Zeit nicht bewohnbar sind, ob das Gebäude in seiner Struktur zu retten ist, wird aktuell untersucht.

Ab sofort ist bei der Sparkasse Schwarzwald-Baar ein Spendenkonto für die betroffenen Mieter der Wohnbereiche des Hauses eingerichtet. Die Bank unterstützt damit eine entsprechende Initiative des SÜDKURIER. Die Redaktion hat sich am Donnerstag zu diesem Schritt entschlossen, nachdem klar war, dass die Menschen vorerst mit dem Notdürftigsten versorgt sind, aber darüber hinaus ziemlich alles verloren haben. Zudem sind viele der Betroffenen finanziell nicht auf Rosen gebettet.

Wie berichtet, brach in der Nacht zu Mittwoch in dem Gebäude an der Ecke von Gerbstraße und Paradiesgasse Feuer aus. Anwohner verständigten die Feuerwehr. Den Rettern gelang es in einer herausragenden, klugen und mutigen Aktion, zehn Menschen aus dem Gebäude über die Drehleiter in Sicherheit zu bringen. Die Fluchtwege in dem Altbau waren von Flamen und giftigem Rauch blockiert, zudem brannten Holztreppen und PVC-Beläge lichterloh, wie ein Feuerwehrmann am Donnerstag erklärte. Die Wehrmänner suchten das Obergeschoss auch dann noch nach Menschen ab, als aus dem Dach meterhohe Flammen schlugen.

Noch im Verlauf des Mittwochs versuchten viele Menschen den Betroffenen zu helfen, fanden aber keine qualifizierte Anlaufstelle. Vorschnelle Aufrufe einiger Organisationen, Kleider zu spenden, irritierten viele Hilfsbereite zusätzlich, Dutzende Menschen wollen zielgerichtet helfen und fragten nach Schuh- und Konfektionsgrößen. Freunde der Betroffenen wiederum konnten die Hilfsversuche zunächst nicht wirklich steuern, viele waren ermüdet und geschwächt und vor allem auch extrem verängstigt vor all dem, was da jetzt noch kommen mag, wenn alles Eigentum zerstört ist.

Auch deshalb wurde am Donnerstag die Redaktion dieser Tageszeitung aktiv. Zusammen mit der Sparkasse Schwarzwald-Baar und mit Joachim Spitz von der Pro-Kids-Stiftung wurde das Spendenkonto eingerichtet. Die Beträge fließen zu 100 Prozent weiter, ausschließlich an die betroffenen Bewohner der ausgebrannten Wohnungen.

Das Spendenkonto

Wer den Brandopfern aus der Gerberstraße helfen will, der kann dies ab sofort mit einer Überweisung tun. Die Bankverbindung lautet, IBAN:

DE 12694500651151092300

"Spenden Brandopfer Gerberstraße" geben Sie bitte im Überweisungsträger im Formular-Feld des Zahlungsempfängers ein.

Mit der Einbindung der gemeinnützigen Prokids-Stiftung ist laut VS-Finanzamt gewährleistet, dass die Spenden abzugsfähig sind. Beschriftete Überweisungsträger liegen auch in der Sparkassen-Hauptstelle an der Gerberstraße aus. (tri)