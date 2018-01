Villingen-Schwenningen Jetzt geht es in die kurze Fasnetsaison

Fünfte Jahreszeit wird diese Woche traditionell eröffnet. Die Villinger Schanzelzunft macht den Auftakt am Freitag. Mehrere kleinere Zünfte werden in diesem Jahr 40 Jahre alt.

Kaum hat das neue Jahr begonnen, macht sich die Fastnacht breit in den Köpfen, Herzen und den Terminkalendern derjenigen, für die die tollen Tage das Höchste sind im Jahr. Diese Woche starten zahlreiche Vereine in die fünfte Jahreszeit, die in diesem Jahr sehr kurz ist. Am 14. Februar ist schon wieder alles vorbei. Den Auftakt im närrischen Reigen macht bereits am Freitag, 5. Januar, die Schanzel-Zunft mit einer "Jubiläumstaufe".

Denn der Verein wurde vor genau 40 Jahren aus der Taufe gehoben. Aus diesem Anlass feiern die Villinger Schanzel mit ihren rund 130 aktiven und passiven Mitgliedern die alljährliche "Taufe" ihrer Neumitglieder in größerem Rahmen und zahlreichen Gästen. Fand die Veranstaltung bisher im Jugendhaus und seit einigen Jahren in der "Fabrik 44" in der Niederwiesenstraße statt, hat die Zunft zum 40. Vereinsbestehen eigens den großen Saal im Münsterzentrum gemietet. "Im Prinzip sind wir ausgebucht", berichtet die zweite Zunftmeisterin Katja Wälde erfreut. Am Freitag gibt es ein närrisches Programm mit dem Auftritt verschiedener Gruppen, darunter auch dreier Guggenmusiken. Um Mitternacht findet dann die traditionelle Schanzeltaufe für sieben Neumitglieder statt.

Besonders erfreut ist die Zunft über die Ehre, dass dieses Jahr die Schanzelfigur – ein wilder Geselle mit grimmigem Gesichtsausdruck – das Etikett des Fastnachtsbiers der Fürstenbergbrauerei ziert, ebenso das Umzugsabzeichen der Villinger Fasnet. Gleichwohl ist der kleine Verein nicht der einzige, der jetzt auf sein 40-jähriges Bestehen zurückschauen kann. Im Jahre 1978 schlug auch die Geburtsstunde der Villinger Fazenedle, die inzwischen über 200 Mitglieder haben. Die Fleck-Fleck-Zunft sowie der Brigachblätzle wurden im selben Jahr gegründet. Die Brigachblätzle laden am Samstag, 13. Januar, zu ihrem Jubiläumsabend in den Gemeindesaal der Pfarrei St. Konrad ein.

Ansonsten drückt die historische Villinger Fasnet der ersten Januarwoche traditionell ihren ersten närrischen Stempel auf. Ein Vorspiel liefert am Freitag, 5. Januar, die Generalversammlung des größten städtischen Vereins, der Narrozunft Villingen, in der Neuen Tonhalle. Die Veranstaltung beginnt bereits um 19.30 Uhr. Auf der Tagesordnung stehen neben diversen Rechenschaftsberichten auch Ehrungen verdienter Mitglieder und zahlreiche Wahlen. Unter anderem wird ein neuer 2. Zunftmeister gewählt, da Amtsinhaber Hans-Jörg Voggenreiter nach 13-jährigem erfolgreichen Wirken nicht mehr antritt. Vom Zunftrat wird Alexander Brüderle als zweiter Mann für die Vereinsspitze vorgeschlagen. Die Tonhalle dürfte sich gut füllen, die Veranstaltung wird somit auch zur ersten Feuertaufe für den neuen Catererbetrieb, der die Halle bewirtet.

Mit dem traditionellen Aufstellen der Narrofigur auf dem Brunnen in der Oberen Straße läutet die Zunft dann am Samstag, 6. Januar, um 18 Uhr, die Fasnetsaison 2018 ein. Im Schein der beleuchteten Weihnachtsbäume erklingt dann erstmalig im Jahr vor gewöhnlich vielen hundert Besuchern der Narromarsch. Bereits um 16 Uhr wird am Samstag im Franziskaner-Museum die seit vielen Jahren beliebte Ausstellung mit den kunstvoll geschaffenen Fasnetfiguren von Ingeborg Jaag eröffnet.

Am Samstag, dem Dreikönigstag, eröffnen auch zahlreiche weitere Vereine mit ihren traditionellen Ritualen den Start in die Fasnet. So zelebriert die Villinger Hexenzunft um 19.30 Uhr in den Ringanlagen vor dem Romäusturm ihr schaurig-schönes Spektakel der "Hexentaufe". Die Schwenninger Narrenzunft startet am Samstag um 10.15 Uhr mit dem traditionellen "Abstauben" im Beethovenhaus in die Saison.

Der Mond setzt die Termine

Dieses Jahr findet die Fastnacht recht früh statt, in anderen Jahren manchmal sehr spät. Abe warum? Um dies zu klären, muss man sich mit dem Kirchenkalender auskennen. Die vorösterliche Fastenzeit beginnt seit Jahrhunderten am Mittwoch vor Sonntag Invocavit (das ist der Sonntag sechs Wochen vor Ostern), also am Aschermittwoch. Ostern aber ist der erste Sonntag nach dem ersten Vollmond nach Frühlingsbeginn. Die kürzeste denkbare Fasnacht dauert somit 28 Tage, wenn nämlich der erste Vollmond nach Frühlingsanfang auf den 22. März und dieser 22. März auf einen Samstag fällt – dann ist Ostern am 23. März. Entsprechend früh liegt dann der Aschermittwoch – nämlich am 4. Februar. Die längste denkbare Fasnacht dauert 63 Tage, entsprechend spät liegt hierbei der Aschermittwoch – am 10. März. Dieses Jahr ist der Aschermittwoch und damit das Ende der Narretei bereits am 14. Februar.