Villingen-Schwenningen Jahresrückblick 2017: Wechsel an der Narro-Spitze

Zäsur bei der Narrozunft: Gut 500 Mitglieder verabschieden Joachim Wöhrle, der jetzt Ehrenzunftmeister ist.

Die Narrozunft Villingen hat in diesem Jahr einen Ehrenzunftmeister dazu gewonnen. Im Januar dieses Jahres wurde der scheidende Zunftmeister Joachim Wöhrle in den Ehrenstand gehoben. Zwölf Jahre stand Wöhrle an der Spitze der Narrozunft. Ab 1994 hatte er 22 Jahre verantwortungsvolle Posten im Zunftrat inne, war maßgeblich für den Bau der Zehntscheuer verantwortlich. Für seine Leistungen rund um die Villinger Fasnet wurde er von OB Kubon mit der Landesehrennadel ausgezeichnet. Zum neuen Zunftmeister wurde Anselm Säger gewählt. Und auch das neue Jahr startet für die Narrozunft mit einer Zäsur: Im Januar gibt der zweite Zunftmeister, Hans-Jörg Voggenreiter, sein Amt ab. Alex Brüderle soll ihm nachfolgen. Damit könnte das legendäre Regisseur-Duo der Zunftbälle wieder an einem Strang ziehen: Säger als erster Zunftmeister, Brüderle als sein Stellvertreter.