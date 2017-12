Villingen-Schwenningen Jahresrückblick 2017: Stadt verliert drei Persönlichkeiten

Die Doppelstadt hat in diesem Jahr drei herausragende Persönlichkeiten verloren.

Nach langer und schwerer Krankheit ist am 3. Juni der Mann gestorben, der vom Chefsessel des Rathauses aus die Verschmelzung der beiden Städte Villingen und Schwenningen maßgeblich forciert hat: Gerhard Gebauer. Gebauer, der bis 1994 OB der Doppelstadt war und seit 2007 Ehrenbürger, starb im Alter von 90 Jahren.

Einen der bedeutendsten Kulturschaffenden hat die Stadt mit dem Tod von Fritz Ewald am 3. Oktober dieses Jahres verloren. Der Macher von VS Swingt wurde 78 Jahre alt. Insgesamt 37 „VS swingt“-Festivals und mehr als 25 Gospelkonzerte organisierte Fritz Ewald während seiner Zeit als Programmmacher. Ewald war Besitzer der Bürgermedaille sowie der Landesehrennadel. Posthum bekam er noch das Bundesverdienstkreuz verliehen.

Raimund Fleischer, der langjährige Rektor des Romäusring-Gymnasiums und stellvertretende Vorsitzende des Freundeskreises Kultur starb am 27. September im Alter von 70 Jahren. Über 40 Jahre verbrachte Fleischer im Schuldienst – zunächst als Lehrer am Deutenberg-Gymnasium, danach als Rektor in Villingen. Ihn zeichnete seine Hartnäckigkeit aus, zum Beispiel als unermüdlicher Kritiker des achtjährigen Gymnasiums.