Villingen-Schwenningen Jahresrückblick 2017: Ein Jubiläum mit ganz vielen Höhepunkten

Die 1200-Jahr-Feier in Villingen, Schwenningen und Tannheim hat die Menschen bewegt und das Gemeinschaftsgefühl gestärkt

Das Jubiläumsjahr der 1200-Jahr-Feier ging zu Ende und die Bilanz fiel trotz Startschwierigkeiten positiv aus. Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier, der die Federführung des Programms innehatte, verwies auf eine Fülle hervorragender Veranstaltungen, die nicht nur kulturellen Genuss boten, sondern auch bürgerschaftliches Engagement, Aufbruchstimmung und Gemeinschaftsgefühl über die eigenen Stadtbezirksgrenzen hinaus mobilisiert hätten.

Dank des großartigen Einsatzes vieler Akteure sei es gelungen, das Zusammengehörigkeitsgefühl zu stärken. Das gemeinsame Erlebnis einer Stadt für alle Bürger habe durch das Jubiläum eine große Bühne bekommen. Das war allerdings nicht von Anfang an so, als der Festreigen im Oktober 2016 gestartet ist, räumte Dobmeier ein. Die Stimmung sei zunächst verhalten gewesen. Ein erster zündender Funke sprang beim großen Zähringertreffen im Januar über und spätestens im Juli, wo jedes Wochenende eine Großveranstaltung zum Jubiläum stattfand, hat sich die Stimmung komplett gedreht. Vor allem die lange Tafel und das Theaterstück „Romeo und Julia“ waren die Wendepunkte. „Romeo und Julia in VS“, vom Schweizer Regisseur Daniel Wahl mit rund 100 Laienschauspielern aus Villingen-Schwenningen originell inszeniert, wurde von Dobmeier besonders hervorgehoben. „Die Resonanz war unglaublich“, berichtete er. Villingen-Schwenningen wuchs im großen Stil bei der langen Tafel zusammen. 5000 Menschen folgten dem Aufruf zum Picknick auf der Landesstraße zwischen den beiden Stadtbezirken. Schätzungsweise ein Drittel aller Programmbeiträge kamen übrigens aus dem kleinen Tannheim. „Das zeigt, was ein dörflicher Zusammenhalt zustande bringen kann“, würdigte der Kulturamtsleiter das außerordentliche Engagement.

Einen markanten Schlusspunkt setzte die frühere SÜDKURIER-Redakteurin Marga Schubert, die auf 67 Seiten 1200 Jahre Stadtgeschichte, große und kleine Begebenheiten zusammenfasste, einen leicht verständlichen Bogen aus dem Mittelalter in die Neuzeit schlug und im November dann das Kompendium, das noch bei der SÜDKURIER-Geschäftsstelle in Villingen erhältlich ist, der Öffentlichkeit vorstellte.

Das Jubiläum

2017 feierte die Stadt die urkundliche Ersterwähnung von Schwenningen, Tannheim und Villingen mit zahlreichen Veranstaltungen. Am 4. Juni 817 hatte Kaiser Ludwig der Fromme die Urkunde für das Kloster St. Gallen ausgestellt. Erwähnt wurden dabei 49 Bauernstellen (Mansen) in ganz Alemannien.