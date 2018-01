VS-Villingen Jaag-Puppen werden dieses Mal hinter Glas im Franziskanermuseum ausgestellt

Die Ausstellung wandert dieses Jahr in die Dauerausstellung ins zweite Obergeschoss des Franziskanermuseums. Die Museumsleitung will damit den Aufwand reduzieren. Eröffnung ist am Samstag um 16 Uhr.

Die in Villingen so beliebte Ausstellung der Fastnachts-Figuren von Ingeborg Jaag ist deutlich geschrumpft. Die Puppen wurden unter das Dach verbannt. Statt auf einer großflächigen Bühne im Erdgeschoss finden sich die Kunstwerke nun in der Dauerausstellung im zweiten Obergeschoss wieder. „Eigentlich“, erzählt Michael Hütt, nachdem er kurz pausiert, die Augen nach oben wandern lässt und überlegt, „ist die Ausstellungsform reinem Pragmatismus geschuldet“. Im vergangenen Jahr wurde noch eine große Präsentation im Erdgeschoss auf die Beine gestellt, jetzt sind die Jaag-Puppen auf elf Vitrinen verteilt.

Die mit der Bewerkstelligung verbundenen Mühen wurden dem Museum zu groß. „Dieses Mal wollten wir etwas weniger Aufwand betreiben“, gibt der Museumsleiter zu, sagt aber im gleichen Atemzug: „Die Museumstechnik hat hinter den Kulissen sehr viel zu tun, was man als Außenstehender nicht wahrnimmt.“ Man solle mal an den letzten privaten Umzug denken, forderte Hüttl auf, „wir müssen zusätzlich alles katalogisieren und den Standort festhalten“. Aus diesem Grund hat sich die Museumsleitung in Absprache mit Ingeborg Jaag geeinigt, die diesjährige Präsentation in der Dauerausstellung zu installieren.

Diese füllt insgesamt elf Vitrinen. „Geplant waren anfänglich drei oder vier“, sagt Michael Hütt grinsend, „aber der Ehrgeiz von Frau Jaag stand dem entgegen“. Bereuen tut dies freilich niemand. Der Museumsleiter am wenigsten. Da vor einiger Zeit beschlossen wurde, den Eintritt bei Dauerausstellungen entfallen zu lassen, hat jedermann kostenfreien Zutritt zur Ausstellung der Figuren. „Wir sind gespannt, wie es sich auf die Statistiken auswirkt“, sagt Hütt frohen Mutes.

"Nachts im Museum" lautet das Motto der Ausstellung in Anlehnung an den gleichnamigen US-Spielfilm aus dem Jahr 2006 mit Ben Stiller und Robin Williams in den Hauptrollen. In diesem wird den Exponaten einer Ausstellung nach Sonnenuntergang Leben eingeflößt. Dies wird dadurch deutlich, dass die Objekte morgens an anderen Positionen stehen als am Vorabend. Daran anknüpfend sind Situationen im Franziskanermuseum dargestellt. Und tatsächlich. Betrachtet man die Figuren in den jeweils nachgestellten Szenen, könnte man wirklich glauben, dass diese leben. „Grandiose Arbeit von Frau Jaag“, wird Michael Hütt nicht müde zu betonen und ist mit dieser Einschätzung alles andere als alleine.

Ingeborg Jaag ließ sich am Donnerstag entschuldigen. Während andere Menschen es nicht erwarten können, sich selbst zu präsentieren, ist Jaag in dieser Hinsicht ganz anders gestrickt. Sie ist eine Frau, die es überhaupt nicht mag, in der Öffentlichkeit zu stehen und in dieser gelobt zu werden. Angesichts der aktuellen Ausstellung wird dieser Kelch so leicht nicht an ihr vorübergehen.

„So wie die Ausstellung dieses Jahr aussieht, bin ich sehr zufrieden“, sagt die 75-Jährige im Gespräch mit dem SÜDKURIER, die sich insbesondere über den Abwechslungsreichtum freut. Ob es die bisher schönste Ausstellung ihrer Puppen sei, ließe sich „schwer sagen, denn jedes Jahr aufs Neue ist das für mich ein Höhepunkt“. In der Vergangenheit ist es schon vorgekommen, dass wildfremde Menschen Ingeborg Jaag umarmten und sich für ihre Kunstwerke bedankten. „Die Leute habe ich davor und danach nie wieder gesehen“, staunt die Puppenmutter noch immer, „aber mich freut das“.

Ausstellungsführungen

An folgenden Terminen finden Führungen durch die Ausstellung statt:

6. Januar, 16 Uhr: Ausstellungseröffnung, Nachts im Museum, Die Fastnachtsfiguren der Ingeborg Jaag.

7. Januar, 15 Uhr: Fastnachtsführung mit Michael Hütt.

14. Januar, 15 Uhr: Fastnachtsführung mit Gunter Schwarz.

21. Januar, 15 Uhr: Fastnachtsführung mit Peter Graßmann.

25. Januar, 15 Uhr: Kulturcafé zur Ausstellung.

28. Januar, 15 Uhr: Familienführung „Narri, Narro" mit Ute Pernt.

4. Februar, 15 Uhr: Familienführung „Narri, Narro" mit Ute Pernt.

11. Februar, 15 Uhr: Fastnachtsführung „Wa trummelt au..." mit Gunter Schwarz.

18. Februar, 15 Uhr: Fastnachtsführung mit Anita Auer. (che)

