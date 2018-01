Villingen-Schwenningen Integration in Villingen-Schwenningen jetzt per Mausklick

Integration in Villingen-Schwenningen jetzt per Mausklick

Neues Medienprojekt dient als Plattform für Verständigung zwischen Migranten und Einheimischen. Die Gruppe sucht nach weiteren Helfern und Ideen.

Mehr als ein Jahr Vorbereitung und Arbeit liegen hinter der Projektgruppe Ankommen VS. Nun konnten die Mitarbeiter die Früchte ihrer Bemühungen offiziell vorstellen. Für das Medienprojekt ist eine Internetseite entstanden, das Informations- und Austauschplattform für Flüchtlinge, Migranten und Einheimische sein soll. Betreut wird das Projekt, das vom Bundesministerium des Innern gefördert wird, von der Pro Job gGmbH, einem Unternehmen der Stiftung Lernen-Fördern-Arbeiten.

Seinen Ursprung hat das Projekt im Jahr 2015, als die Flüchtlingsproblematik auf ihrem Höhepunkt war, sagt Projektleiterin Cornelia Graf. Man wollte ein Projekt ins Leben rufen, das den interkulturellen Dialog fördert, auch unabhängig vom Thema Flüchtlinge. Denn Migration sei in Villingen-Schwenningen bereits zuvor verstärkt aufgetreten, sagt sie. 2014, ein Jahr bevor mit dem Projekt begonnen wurde, habe der Bevölkerungsanteil von Menschen mit Migrationshintergrund bei 36,3 Prozent gelegen. "Es ist hier durchaus ein Thema."

Die Idee sei gewesen, eine Plattform im Internet aufzubauen, bei der alles zusammenläuft, erklärt Projektmitarbeiter Christoph Brach. "Wir haben hier die wichtigsten Themen zusammengefasst." So finden Migranten Informationen über bürokratische Vorgänge, beispielsweise, wie man sich korrekt bei Schule oder Arbeitgeber krank meldet, für Einheimische geben kurze Interviews mit Flüchtlingen Einblick in die Situation in den Herkunftsländern. Dazu gibt es Videos über Veranstaltungen in der Doppelstadt. Viele weitere Videos seien noch in Bearbeitung, sagt Christoph Brach. Geplant sei auch ein Film über die Geschichte der Migration in Villingen und Schwenningen, für den er bereits mit dem Stadtarchiv und dem Franziskanermuseum Kontakt aufgenommen habe.

Mit den Beiträgen auf der Internetseite wolle man ein möglichst breites Publikum erreichen, sagt der Projektmitarbeiter. Zu diesem Zweck nutze man die Internetvideoplattform Youtube und das soziale Netzwerk Facebook, durch die insbesondere junge Menschen angesprochen werden können. Was die Internetseite aber keinesfalls sein soll, ist eine politische Plattform, betont Christoph Brach. Daher werde man auch keine eigenen Veranstaltungen organisieren, sondern nur dokumentieren, was in der Doppelstadt stattfindet.

Bis September 2019 läuft die Finanzierung über den Bund, erklärt Christoph Brach. "Bis dahin ist es die Hauptaufgabe, den Radius zu vergrößern und mehr Beiträge einzustellen." Dafür brauche es aber Ideen und Mithilfe aus der Bevölkerung. Auch für konstruktive Kritik sei man offen, sagt Brach. "Wir möchten den Dialog." Dies bestätig auch Projektleiterin Graf. Das Projekt soll nachhaltig sein und auch nach dem Ende des Förderzeitraums Bestand haben, sagt sie. "Es braucht Menschen, die sich engagieren."

Vonseiten der Stadt gibt es Unterstützung für das Projekt. "Es macht Freude, mitzumachen", sagt der städtische Integrationsbeauftragte Ludwig Winter. Es biete zudem eine bequeme Möglichkeit, Einblicke zu erhalten, und fördere die Integration. "Die Integration ist eines der wichtigen Themen, die wir momentan in der Stadt haben", sagt Flüchtlingsbeauftragte Katharina Hagel. Mit modernen Medien werde ein Beitrag dazu geleistet.

Mitmachen

Informationen im Internet:

Wer das Projekt Ankommen VS unterstützen möchte, ist am Mittwoch, 24. Januar, um 19 Uhr in die Goldenbühlstraße 14 – Zugang über die Vockenhauser Straße zwischen den Hausnummern 1 und 3 – eingeladen. Informationen unter 07721/844 74 12.