vor 1 Stunde Gerhard Hauser Villingen-Schwenningen In den meisten Ortschaften nimmt die Bevölkerung ab: Trotzdem wird nicht mehr Wohnraum frei – warum?

Stadt Villingen-Schwenningen denkt auch an neue Baugebiete in den kleineren ländlichen Stadtbezirken. Senioren sollen in den Dörfern bleiben können