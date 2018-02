Villingen-Schwenningen In Villingen entsteht das erste Studentenquartier

Hunderte Polizeistudenten sollen an der Kirnacher Straße/Dattenbergstraße Quartiere bekommen. Die Vorbereitungen bei der Stadt laufen auf vollen Touren

Die letzten Studenten in größer Anzahl weilten zu Zeiten der Pestflucht der Universität Freiburg vor mehreren hundert Jahren in Villingen. Doch jetzt entsteht in Villingen, zumindest vorübergehend, ein ganzes Studentenquartier. Für den massiven Ausbau der Hochschule für Polizei in Schwenningen müssen in kürzester Zeit rund 400 zusätzliche Zimmer für die künftigen Polizeistudenten geschaffen werden. Die Stadt VS hat hier dem Land angeboten, tatkräftig zu helfen. Der Großteil der Studentenzimmer soll ab Herbst 2019 in Villingen im Bereich der Dattenberg- und Kirnacher Straße entstehen.