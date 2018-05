VS-Villingen In VS-Villingen kommt ein Museum für die Keltenausstellung geflogen

Villingen hat ein neues Museum, zumindest bis Ende September. Am Donnerstag wurden vier große Container auf dem Vorplatz der Volksbank für die Sonderausstellung "Das Geheimnis der Keltenfürstin" aufgestellt. Wir zeigen Ihnen die Ankunft im Video und verraten, was die Besucher in den kommenden Monaten erwartet.

Am Donnerstag, kurz vor 13 Uhr, halten zwei riesige Sattelschlepper am Vorplatz der Volksbank, beladen mit vier grauen Metallcontainern. Arbeiter haben den Platz zuvor vermessen und Bodenunebenheiten mit dünnen Steinplatten ausgeglichen.

Ein Container nach dem anderen schwebt – getragen von einem Kran – an seinen Platz neben dem Brunnen. Die Einzelteile fügen sich Stück für Stück zu einem 72 Quadratmeter geräumigen Museumszimmer zusammen.

Noch am Donnerstag sollen die wenig einladend aussehenden grauen Außenwände der Container mit farbig bedruckten Platten verkleidet werden, um schon jetzt für die 13. Mai startende Ausstellung des Landesamtes für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart in Kooperation mit dem Franziskanermuseum zu werben. So wie auf dem Bild aus Stuttgart sollen die Container dann auch in Villingen aussehen.

Vor Ort koordinieren Chefrestauratorin Nicole Ebinger-Rist sowie Claudia Geiser vom Franziskanermuseum die Aufbauarbeiten. Anfang nächster Woche soll der Aufbau abgeschlossen sein. Eine Klimaanlage sorgt dann für wohlige Temperaturen im Inneren, eine Alarmanlage wird vor Einbrechern schützen und ein goldener Teppich soll Besucher zur Eingangstür schleusen. Im Anschluss werden die Ausstellungsstücke geliefert und aufgebaut. Gezeigt werden originalgetreue Nachbildungen von Funden aus der rund 2600 Jahre alten Grabkammer einer frühkeltischen Fürstin, die vor acht Jahren unweit der Heuneburg (Kreis Sigmaringen) entdeckt wurde: Goldschmuck, Bernsteinobjekte und Bronzearbeiten. Das bild zeigt drei Goldkugeln aus einem rekonstruierten Brustcollier.

Die Ausstellung macht vom 13. Mai bis 30. September in VS-Villingen Station. Zuvor war die Ausstellung auch schon in Stuttgart und Schwäbisch Gmünd zu sehen. Die Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Samstag, jeweils von 13 bis 17 Uhr. An Sonn- und Feiertagen ist der Museumscontainer jeweils von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 3 Euro, ermäßigt 2 Euro. Viele weitere Informationen zur Keltenfürstin, den Ausgrabungen, den Fundstücken sowie zu der Arbeit der Wissenschaftler finden Sie auf der Internetseite unter: www.keltenblock.de

Die Keltenfürstin von der Heuneburg lebte ungefähr in der Zeit des Fürsten vom Magdalenenberg bei VS-Villingen. Funde aus dem Villinger Grabhügel können Interessierte dauerhaft im Franziskanermuseum bewundern. Unser Bild zeigt den Magdalenenberg aus der Luft.