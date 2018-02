Villingen-Schwenningen In Rietheim tanzen die Gäste auf den Tischen

Tolle Stimmung herrscht beim Sportlerball des Sportvereins Rietheim, bei dem viele Gruppen ihr Bestes geben.

VS-Rietheim (rod) Ein Hauch von Hollywood schwebte über Rietheim. Der Oscar auf dem Plakat zum Sportlerball kündigte eine Preisverleihung in den Kategorien Tanz, Gesang und Comedy an. Nominiert waren neun Gruppen, die sich seit Monaten auf diesen Abend vorbereitet hatten. Durch das Programm führte im schicken Smoking und wortgewandt Ralph Kuhlemann. "Beim Weihnachtsmarkt stand ich noch hinter der Pommes-Friteuse und heute auf der großen Showbühne von Rietheim, welch' ein Aufstieg", stellte Kuhlemann fest.

Das Publikum war längst schon in guter Stimmung, zu der die Rietheimer Musikanten beitrugen, während die ersten Showacts auf der Bühne begannen. Die Bandbreite war groß: Von locker hüftschwingenden Jungs, attraktiven Cowgirls, einem Männerballett, das nicht wie so oft in Frauenkleidern auf der Bühne tanzte, sondern sich im passenden Outfit zu den Filmklassikern Rocky, Titanic, Das Boot und Top Gun präsentierte, über Solokünstler, einen Bauchredner mit Puppe Emil und einer Gruppe, die ohne Text zeigte, was sich in einer Sitzreihe im Kino so alles abspielt. Das Publikum war während des Programms derart begeistert, dass es beim Auftritt der Guggenmusik Fazenedle nicht anders konnte, als auf Tischen und Stühlen zu tanzen. "Wohlverdient bekommen die Künstler alle ihren Oscar. In Rietheim in Form eines Gläschens Sekt", so Kuhlemann bei der Preisverleihung.

"Wir waren alle sehr zufrieden mit dem Programm und sind stolz darauf, dass alle Akteure aus Rietheim kommen", sagt Roland Messmer, Choreograph des Männerballetts. Nach dem großen Finale wurde die Bühne für die After-Show-Party genutzt, und es wurde noch eine lange Nacht.

Die weiteren Mitwirkenden beim Programm: No Names: Iris, Lisa und Alina Hirsch, Tanja Molnar, Marcella Buchner, Samira Weber, Raphael Kürner, Daniele und Enrico Martralla und Celina Bucher. D' Wortspieler: Wolfgang Blender, Bündnis 17, die Blauen: Lenny Benzing, Samy Fuchshuber, Marco Hirt, Maxi Bender, Luki Molnar, Daniel Bruch, Jeremias Fischerkeller, Maurice Petchovsky, Kevin Schramm, Stefan Thelen, Ruben Bronnec, Paul Kammerer. Im Kino: Matthias Schumacher, Lukas Molnar, Stefan Neininger, Marc Sailer, Manuel Enders, Manuel Geiger. S' basdt Cowgirls: Tanja Kuhlemann, Sandra Sulzmann, Sandra Kraus, Daniela Parthenschlager, Silke Erath, Bettina Hauser, Bettina Hilbert, Christina Moser, Heike Etter, Sina Knackmus, Corinna Vogelhuber, Jenny Grundhoff. Die Vollpfosten: Stefan Neininger, Justus Dulig. Wolfgang und Emil: Wolfgang Blender. AH-Showballett: Thilo Marx, Roland Messmer, Jörg Bendel, Fabian Hezel, Walter Fuchshuber, Marcus Ditsch, Alexander Sulzmann. De' Bayrische Blechtrommler: Christian Zimmermann. Organisation und Regie: Alexander Sulzmann, Marcus Ditsch.