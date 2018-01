Villingen-Schwenningen Improvisationskunst begeistert Theaterbesucher

Im voll besetzten Theater am Ring zeigt ein bestens gelauntes Ensemble Improvisationstheater vom Feinsten.

Villingen-Schwenningen (sgn) Auf diese Art macht Theater so richtig Spaß! Im voll besetzten Theater am Ring erleben die Besucher das absolute Vergnügen. Selten sieht man die Leute durchgehend so am Stück lachen wie bei dem interaktiven Abend mit „Theatersport“. Der Auftritt des Ensembles ist in Villingen Kult und gerade auch bei Schülern und Jugendlichen sehr beliebt. So war der Altersdurchschnitt im Publikum deutlich niedriger als sonst. Gerade Mitglieder von Theatergruppen an Schulen können sich bei solchen Abenden hervorragend etwas abschauen, erklärte eine der Lehrkräfte.

Bei der großen Kunst des Improvisierens gaben die zwei Schauspielermannschaften „Coole Rampe“ und „Fortuna Faust“ im Kampf um den Sieg alles, von Gesang bis hin zur Schlagfertigkeit. Das Publikum wurde von den Kontrahenten angefeuert bis hin zur La-Ola-Welle. Zehn Aufgaben mussten möglichst einfallsreich gelöst werden. Das Publikum rief bestimmte Begriffe zu und die Darsteller zauberten aus dem Stegreif dazu Pop-Balladen, Après-Ski-Hits, Komödien, ein Drama zum Waschbrett beispielsweise, eine Soap-Folge oder eine Horrorkurzvorstellung.

Es ist unglaublich, was die Schauspieler quasi aus dem Hut zaubern und mit welcher Mimik, Situationskomik und welchem Einfallsreichtum. Davor dürfen sie sich aussuchen, welches Genre sie mit welchen Stichwörtern verkörpern wollen. Aus dem Stand heraus besang so beispielsweise das eine Duo sein erstes Date, bei dem alles schimmelt. Einen Armvortrag zum gemeinsamen Rathaus wollte das Publikum hören, in der Sprachrunde galt es, Schiller-Zitate lachwirksam und sinnhaft unterzubringen, ein Gebärdendolmetscher-Vortrag brachte das Publikum dazu, sich vor Lachen zu biegen, ebenso wie der Kauderwelsch-Hup. Dabei mussten die Darsteller Themen unterbringen wie die Sauschwänzlebahn, die Färberstraße als Kneipenmeile oder gar der „Mord im Moor“ darstellen. Eine selbstverständlich aus dem Stegreif gedichtete Mozart-Oper wurde mit verblüffendem Gesang zum Besten gegeben. Die Darsteller verfügen neben schauspielerischem Talent eben auch über bemerkenswerte Stimmen – wirklich einmalig.

Das Publikum genoss die Mischung aus Comedy, Musik, Pantomime, Tanz und Schlagfertigkeit in vollen Zügen. Auch das ältere Publikum brachte sich engagiert ein. Nach jeder Aufgabe stimmte das Publikum mit farbigen Karten ab. Mit einem Punkt Unterschied gewann das Team „Coole Rampe“ denkbar knapp. Der größte Gewinner jedoch war das begeisterte Publikum.

Theatersport

Theatersport ist die große Kunst des Improvisierens. Nichts ist abgesprochen, die Darsteller agieren spontan. "Theatersport

TM" ist eine Kooperation des Tübinger Harlekin-Theaters von Volker Quandt mit dem Landestheater Tübingen und seit über 25 Jahren ein echter Publikumsrenner. Inzwischen kämpfen Schauspielgruppen auf der ganzen Welt um den Sieg im Theatersport. Auch eine Weltmeisterschaft gab es schon.