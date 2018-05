Villingen-Schwenningen Immer weniger Publikum bei den Klassik-Konzerten des Kulturamtes

Stadt verzeichnet nur noch 370 Konzert-Abonnenten in der letzten Spielzeit. Die Theaterreihen sind dagegen dank Wahl-Abos stark gebucht und auf Rekord-Niveau

Gemische Nachrichten aus dem Kulturbetrieb der Stadt. Der Theaterbetrieb läuft prima, die Zahl der Abonnenten stieg auf Rekord-Niveau. Allerdings gibt es auch eine Kehrseite. Immer weniger Menschen interessieren sich für klassische Konzerte. Ist das Sinfonie- und Kammerkonzert zum Sterben verurteilt?

Dafür spricht die Zahl der Konzertbesucher, die sich ein Jahresabonnement für die klassischen Konzerte im Franziskaner Konzerthaus leisten. Sie ist in den vergangenen zwölf Spielzeiten von einst 551 auf nur noch 370 Abonnenten (Spielzeit 2017/18) zurückgegangen. Das geht aus dem aktuellen Jahresbericht des Kulturamtes hervor. Streichen will Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier die Klassikkonzerte aber nicht. Ihre Qualität sei ein Aushängeschild des städtischen Kulturbetriebs, sagt er auf SÜDKURIER-Anfrage. Und die Ursache der Misere? "Da ist in den vergangenen Jahrzehnten viel versäumt worden", urteilt er. Hierzulande sei "eine ganze Generation nicht mehr an die klassische Musik herangeführt worden". Dies versucht das Kulturamt nun mit verschiedenen Angeboten an junge Leute zu ändern. "Zuversichtlich bin ich, weil ich erlebe, wie begeistert junge Leute auf die klassische Musik reagieren. Sie sind dafür offen", sagt Dobmeier.

Prima läuft es dagegen beim Theater. Vor allem das Tanztheater, Unterhaltsames und die neue Kabarettreihe brummen, die Wahl-Abos sorgen für einen neuen Verkaufsrekord. "Das große klassische Schauspiel tut sich, ebenso wie die klassischen Konzerte, dagegen schwer", berichtet Dobmeier.