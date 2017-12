Villingen-Schwenningen Im und ums Einrichtungshaus Lutz wird's ruhiger

Offenbar keine Verkehrsprobleme um das neue Möbelhaus in Villingen. Kreisel funktioniert offenbar gut. Weit über 100 000 Kunden

Die Sorge, dass das Gewerbegebiet Vorderer Eckwege im Verkehr erstickt, wenn XXXL-Lutz kommt, hat sich rund drei Monate nach Eröffnung des Einrichtungshauses nicht bewahrheitet. Anwohner im Gewerbegebiet berichten, dass das Verkehrsaufkommen nach den stürmischen ersten drei Wochen wieder annähernd auf das Niveau vor der Eröffnung des Möbelmarktes zurückgegangen sei.

Die neu geschaffene Verkehrsführung, die von dem österreichischen Möbelkonzern bezahlt wurde, scheint nach allem, was zu hören ist, zu funktionieren. "Ich sehe keine Probleme. Der Verkehr läuft meines Erachtens besser als zuvor", konstatiert Werner Ettwein, bekannt als Stadtrat und Chef des unmittelbar am neu geschaffenen Kreisverkehr gelegenen Holzbaubetriebs.

"Der Verkehr hat sich ziemlich beruhigt", bestätigt auch Verena Stadelmann vom "Genussladen", der mitten in der 90 Grad-Kurve am Eckweg gegenüber dem Möbelhaus liegt. Was sie außerdem freut: Ihr Geschäft profitiert zunehmend von Kundenströmen des Möbelhauses. "Für uns ist es deutlich spürbar, dass neue Kunden zu uns kommen", schildert sie. Doch anfängliche Prognosen von 5000 Autos täglich, an die sich die Geschäftsfrau noch erinnern kann, hätten sich nicht bewahrheitet. "Wir haben es uns schlimmer vorgestellt", räumt sie ein. Inzwischen sei das Verkehrsaufkommen gefühlt wieder so ähnlich wie vor der Eröffnung des Möbelhauses. Staus gebe es keine mehr.

Bleibt die Frage, ob die Magnetwirkung des neuen Möbelmarktes überschätzt wurde. Anlieger beobachten unter der Woche nur wenige Fahrzeuge auf dem großen Parkplatz mit seinen 600 Stellplätzen. Wochentags, so berichten Kunden, gebe es keinerlei Andrang, geöffnet seien nur zwei Kassen. Kein Vergleich mit einem Ikea-Besuch. Die überschaubare Zahl von Besuchern verlaufe sich in dem großen Möbelhaus.

Bei Möbel Lutz äußert man sich gleichwohl sehr zufrieden mit der bisherigen Kundenfrequenz. "Unsere Erwartungen bezüglich des Kundenaufkommens wurden deutlich übertroffen", erklärt Volker Michels, der Leiter der Unternehmenskommunikation in Nürnberg. Eine aktuelle Besucherzahle, so teilte er mit, liege erst wieder im Januar vor. Fest stehe aber, das "weit über 100 000 Kunden unseren neuesten Standort bereits besucht haben". Mit den bisherigen Umsätzen sei die Geschäftsleitung höchst zufrieden. "Villingen-Schwenningen ist für uns eine der erfolgreichsten Neueröffnungen in den letzten Jahren. Sowohl die Anzahl der Besucher als auch die bisherigen Umsätze liegen deutlich über den Erwartungen", verkündet Michels.

Nach Feststellung des Unternehmens kommen die Kunden neben dem Kerngebiet in und um Villingen-Schwenningen auch von weiter weg: Zum Beispiel aus dem Raum Freudenstadt, Rottweil, Tuttlingen und vielfach aus der Schweiz. Dass es unter der Woche eher ruhiger zugeht, räumt das Unternehmen indirekt ein. Möbel kaufen sei oftmals eine Familienentscheidung. "Daher ist das Geschäft am Wochenende, vor allem an den Samstagen immer am stärksten, da dies der wichtigste Einkaufstag für Familien ist", erläutert der Pressesprecher.