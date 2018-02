Villingen-Schwenningen Im Villinger Steinkreuzweg läuft das Straßenlicht jetzt mit

Im Villinger Steinkreuzweg reagieren jetzt 40 Lampen auf das Kommen und Gehen von Radlern und Fußgängern.

Die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf energieeffiziente LED-Technik hat einen Meilenstein genommen: Nun haben die Stadtwerke Villingen-Schwenningen (SVS) eine hochmoderne und innovative LED-Strecke installiert. Das berichten die SVS in einer Pressemitteilung.

Der Steinkreuzweg, der die Innenstadt mit den Stadtbezirken Wöschhalde und Haslach verbindet, wurde mit so genannter Dimpro Technik der Firma Hess ausgestattet. Konkret bedeutet dies, dass das Licht sensorgesteuert mit den Passanten – ob Radfahrer oder Fußgänger – mitläuft. Projektentwickler Kai-Uwe Huonker benennt die Gründe für die Installation: „Der Steinkreuzweg ist zu Stoßzeiten einer der am stärksten frequentierten Verbindungswege für Fußgänger und Radfahrer in Villingen-Schwenningen. An dieser Stelle bietet sich eine intelligente Beleuchtung ideal an.“ Nähert sich ein Passant einer der 40 Leuchten, schaltet sich diese und die jeweils zwei Leuchten davor und danach automatisch an. „Ganz dunkel wird es aber in diesem Weg nie sein“, informiert Huonker. „Zur Orientierung strahlen die Leuchten die gesamte Nacht mit einer Leuchtkraft von 20 Prozent und schalten bei Publikumsverkehr dann unverzüglich auf volle Leistung hoch.“ Das Sicherheitsempfinden wird dadurch deutlich gestärkt und verbessert. Da es sich beim Steinkreuzweg um eine naturnahe, unverbaubare Umgebung handelt, kommt die mitlaufende Beleuchtung auch der Fauna zugute. „Durch die Abdimmung reduziert sich das Licht so stark, dass nachtaktive Tiere nicht beeinflusst werden“, betont der Beleuchtungs-Experte: „LED-Technik gilt als sehr faunafreundlich“, heißt es in der Pressemitteilung.

Tausende Lampen

Der erste Bauabschnitt der LED-Beleuchtung geht bereits dem Ende zu. Ende April werden die geplanten 6000 Natriumdampf-Leuchten auf LED-Technik umgerüstet sein. Der zweite Bauabschnitt beginnt im August. Seit Ende September rüstet die SVS im Auftrag der Stadtverwaltung Villingen-Schwenningen die 13 400 Straßenleuchten auf LED-Technik um. Die Umstellung wird vom Bundesumweltministerium gefördert.