Villingen-Schwenningen Im Recyclinghof ist der Abfall wertvoll

Die Altpapiermenge steigt nach Weihnachten drastisch an, zunehmend werden intakte Geräte entsorgt.

VS-Villingen – Karoline Laabs steht inmitten eines Containers vor einem Berg Elektroschrott, der bis zur Decke hoch gestapelt ist. Im Akkord gibt die Mitarbeiterin des Recyclingzentrums in Villingen Anweisungen an die Leute, die bei ihr alte Geräte loswerden möchten. "Die Plastiktüte nehmen Sie aber wieder mit", ruft Laabs einem Mann zu, der in der Tüte etliche Meter Kabel transportierte und bei ihr abladen wollte. Ihr Umgang mit den Mitmenschen ist freundlich, aber bestimmend. An diesem Donnerstag, kurz nach den Weihnachtsfeiertagen, herrscht reger Betrieb auf dem Gelände am Krebsgraben. Der Mitarbeiterin bleibt keine andere Wahl, als kurze prägnante Ansagen zu geben.

"Die Menge an Elektroschrott hat in den vergangenen Jahren enorm zugenommen", erläutert Sabine Lehmann. Die Sachbearbeiterin beobachtet, dass zunehmend immer mehr funktionierende Geräte entsorgt werden. "Dies geschieht aufgrund der schnellen technischen Entwicklung, gerade bei der Kommunikationselektronik oder auch bei Fernsehern", meint Lehmann.

In einer langen Schlange stauen sich die Autos bis außerhalb des Geländes. Die Fahrer müssen geschickt rangieren, um den Platz so gut es geht zum Ausladen zu nutzen. "So viel mehr als üblich ist heute nicht los", sagt Sabine Lehmann. Vorbereitet hat man sich auf einen noch größeren Ansturm. Für den Fall, dass die Papierpresse nicht genügend Platz bietet, wurde ein weiterer Container für Altpapier und Pappe bereitgestellt: "In dem Bereich merken wir schon, dass nach Weihnachten ein Vielfaches der üblichen Menge abgegeben wird.

" Normal arbeiten zwei Mitarbeiter auf dem Recyclinghof, in der Zeit zwischen den Jahren sind es drei. "Es wäre noch mehr los, wenn die Witterung besser wäre", weiß Lehmann.

Als zusätzlicher Mann steht Friedrich Schwab bereit und überwacht die Materialzufuhr bei der Papierpresse. Seit einem Jahrzehnt arbeitet er auf dem Recyclinghof. Mit seiner Tätigkeit gehadert hat er nie. "Ich bekomme den Müll nicht vor die Füße geworfen", erklärt Schwab, "ich unterstütze bloß bei der Abgabe". Seit Beginn seiner Beschäftigung habe die Müllmenge stark zugenommen. "Viel, viel mehr als noch vor zehn Jahren", so seine Einschätzung. Martin Fetscher ist Leiter des Amts für Abfallwirtschaft im Schwarzwald-Baar-Kreis und bestätigt die Beobachtung von Friedrich Schwab. Aktuell verzeichnen die Mitarbeiter durchschnittlich 150 Anlieferungen pro Stunde. Abgegeben werden unter anderem Altkleider, Altmetall, Altglas, Batterien, Druckerpatronen, Tonerkartuschen, Energiesparlampen, Grüngutabfälle, Holz, Kartonagen, saubere Kunststofffolien, Metall, weiße Styropor-Formteile, Elektronikschrott, Haushaltsgroßgeräte und Altreifen.

Die Dienste der Einrichtung nimmt Jürgen Krieg regelmäßig in Anspruch. Der Handwerker bietet seinen Kunden gerne an, Wertstoffe nach getaner Arbeit direkt abzugeben. "Mehrmals pro Woche bin ich hier. Bevor ich die Baustoffe bei meinen Auftraggebern liegen lasse, bringe ich sie lieber direkt zum Recyclinghof", sagt Krieg, der diesen wertschätzt: "Was hier abgegeben wird, landet zum einen nicht in der Wildnis, zum anderen können viele Stoffe wiederverwertet werden."

Martin Fetscher schlägt einen Bogen zur Einführung des Dualen Systems, am Anfang der 90er-Jahre. "Die Ziele wurden nur teilweise erfüllt", gibt Fetscher zu bedenken. Es wurde verfehlt, die gesamte Menge an Müll zu reduzieren. Grund dafür sei der Wohlstand und der damit verbundene Konsum. "Uns geht es gut, es wird viel gekauft und damit viel Abfall produziert", veranschaulicht Fetscher. Der Amtsleiter ist jedem dankbar, der seine Wertstoffe in einer der dafür vorgesehenen Sammelstellen abgibt: "Wenn man mal schaut, wie viele Menschen ihre Wertstoffe hier abgeben und damit zu einer stofflichen Wiederverwertung beitragen, gebührt diesen großer Dank." Für die Nutzer seien Verpackungen bloß Abfall, aber "sobald diese hier abgegeben werden, sind sie wertvoll".

Informationen zum Recyclingzentrum VS-Villingen

Seit knapp 19 Jahren können Bürgerinnen und Bürger in Villingen Wertstoffe abgeben. Einige interessante Fakten über das Recyclingzentrum hat Martin Fetscher als Amtsleiter der Abfallwirtschaft parat: