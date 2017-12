Villingen-Schwenningen Hunde werden zu Stars in der Manege

Der Villinger Weihnachtszirkus überrascht ab Freitag mit ganz besonders gelehrigen Vierbeinern und vielen weiteren Überraschungen.

Ein Zirkusbesuch in der Weihnachtszeit als besonderes Erlebnis, das verspricht Christian Walliser. Der bekannte Rauptierdompteur aus Löffingen gastiert mit seinem Weihnachtszirkus ab Freitag, 22. Dezember bis einschließlich 7. Januar auf dem Platz neben dem C+C-Großmarkt auf der Schwenninger Steige. Zwar tritt Walliser selbst nicht mit seinen Tigern und Löwen auf. Tierisch geht es in der Manege aber dennoch zu. Neben der hohen Schule der Pferdedressur, die Walliser selbst zeigt, gibt es auch eine humorvolle Hunderevue zu sehen. Das Besondere: Die vierbeinigen Artisten sind ursprünglich keine Zirkushunde. Vielmehr handelt es sich um Hunde, die von ihren Haltern, Helmut und Juliana Krech, auf der Straße aufgesammelt oder in Obhut genommen und mit viel Liebe für die Manege dressiert wurden.

Die fünf Hunde, von denen vier in der Manege auftreten, haben es sich in ihrem beheizten Anhänger gemütlich gemacht. Als Helmut und Jana Krech sich dem Hänger nähern, drängen die Hunde durch die Öffnung in ihr Freigehege. Zwei Border Collie, ein Jack Russel und ein Mischling. "Da wissen wir gar nicht, was das für eine Rasse ist", lacht Jana Krech. Der Mischling ist ein Spanier, die anderen haben die Krechs aus Frankreich von einer Familie geholt, die sich nicht mehr um die Tiere kümmern konnten. "Da sind wir mal eben 1000 Kilometer gefahren, um die Hunde zu uns zu holen", erzählt Helmut Krech, der seit 25 Jahren im Geschäft ist und früher in der Manege Hand-auf-Hand-Akrobatik zeigte. Seine aus Rumänien stammende Frau Jana zeigt zudem eine akrobatische Luftnummer.

Während das Repertoire vieler Hunde mit "Sitz", Platz" und "Gib Pfötchen" häufig ausgereizt ist, haben sich die Hunde von Helmut und Juliana Krech zu wahren Zirkustalenten entwickelt. Wie schafft man das? "Spielerisch, mit viel Geduld und Konsequenz", erklärt Helmut Krech. Fast zwei Jahre dauerte es, bis die Nummer auftrittsreif war. Jetzt treten die Krechs mit der Nummer auf 16 Pfoten seit fünf Jahren bei verschiedenen Zirkusgastspielen auf.