Villingen-Schwenningen Hoptbühl-Gymnasium wäre offen für Beachvolleyball- oder Hockeyfeld

Rektorin signalisiert: Die vom Gemeinderat beschlossene neue Sportanlage sollte durchaus mit dem Vereins- und Freizeitsport abgestimmt werden

Auf große Befriedigung gestoßen ist am Gymnasium am Hoptbühl, dass der Gemeinderat Ende April beschlossen hatte, die marode und aus Sicherheitsgründen geschlossene Schulsportanlage so schnell wie möglich zu sanieren. Zugleich betont aber Rektorin Simone Duelli-Meßmer auf SÜDKURIER-Anfrage. "Wir sind selbstverständlich offen für Synergie-Effekte mit dem Vereins- oder Freizeitsport."

Hintergrund der Feststellung ist ein vermeintlicher Konflikt zwischen den Interessen der Schule und dem Sportverband von Villingen-Schwenningen. Ein Konflikt, der sich aber in der Praxis wahrscheinlich gar nicht stellen wird. Rückblende: Im Vorfeld der Gemeinderat-Entscheidung hatten Vertreter des Sportverbandes gefordert, dass die Sanierung der Schulsportanlage am Hoptbühl in das geplante Gesamtkonzept der Sportstättenentwicklung in VS eingebettet werden müsse. Die Schule wiederum hatte darauf bestanden, dass mit der Sanierung nicht gewartet wird, bis dieses Gesamtkonzept irgendwann fertig ist. Die Schule müsse ihren Lehrauftrag erfüllen und benötige alsbald wieder eine funktionierende Sportanlage. Der Gemeinderat erkannte, wie berichtet, die Notwendigkeit der schulischen Belange an und beschloss eine vorzeitige Sanierung der Sportanlage.

"Wir sind sehr froh über den Beschluss, das war für unsere Schule ganz wichtig", freut sich die Schulleiterin. Allerdings, da ist sie zuversichtlich, lassen sich die unterschiedlichen Interessen vermutlich noch immer gut unter einen Hut bringen. Denn: Bis am Hoptbühl tatsächlich eine neue Schulsportanlage in Betrieb genommen wird, wird es noch einige Zeit dauern. Der Gemeinderat hat jetzt eine Neuplanung beauftragt, die bis in einem halben Jahr vorliegen soll. Die Ausschreibung der erforderlichen Bauarbeiten soll dann über den Winter erfolgen, die Fertigstellung ist bis zum Schuljahresbeginn 2019/2020 anvisiert. Für Oberstudiendirektorin Duelli-Meßmer ist dies ein sehr sportlicher Zeitplan, "aber gänzlich utopisch ist er nicht". Für die Schule wäre es "super, wenn es klappen würde", stellte sie fest.

Die Schule selbst benötige für den Unterricht ein Spielfeld für Ballsport sowie eine Leichtathletikanlage. Doch die halbjährige Planungszeit, so stellt die Schulleiterin fest, eröffnet den beteiligten Akteuren, also dem Gymnasium, der Stadt und dem Sportverband, zugleich die Möglichkeit, ihre Interessen abzustimmen. Simone Duelli-Meßmer lässt keinen Zweifel daran, dass die Schule ein Interesse daran habe, die Sportanlage außerhalb der Unterrichtszeiten auch für Vereine und den Freizeitsport zu öffnen und keinesfalls auf einer reinen Schulsportanlage beharre. Dies habe man auch in einem Gespräch mit Vertretern des Sportverbandes VS deutlich zum Ausdruck gebracht. "Interessant für uns wäre eine Kombination mit einer Trendsportart wie etwa Beachvolleyball oder Hockey", sagte die Rektorin. Selbst wenn es durch die Abstimmung des Projekts mit dem gesamtstädtischen Sportkonzept zu zeitlichen Verzögerungen bei der Umsetzung kommen sollte, so versicherte die Rektorin, "ist das für uns kein Problem".