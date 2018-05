Villingen-Schwenningen Historische Narrozunft eine wunderbare Gastgeberin: Wochenende voller Musik und Spaß

Sommerfest des größten Villinger Fastnachtsvereins ein voller Erfolg. Großer Andrang bereits zum Auftakt am Freitag

Musik war Trumpf am Festwochenende der Historischen Narrozunft im Villinger Spitalgarten. Für den Auftakt am Freitagabend hatte man mit der Kueseckel-Musik aus Donaueschingen Stimmungsmacher par excellence zu Besuch und anders als vom einen oder anderen befürchtet, konnten sich die Verantwortlichen bei der Zunft trotz des unsicheren Wetters über ein volles Haus freuen. Bereits der erste Abend war gut besucht und die Verantwortlichen bei der Zunft zeigten sich mit dem Verlauf zufrieden. Für den weiteren Festverlauf hatte die Historische Narrozunft weitere Musikvereine und Kapellen eingeladen.

Für moderne wie auch alternative Blasmusik stehen die zehn junge Männer von den "Brotäne Herdepfl" aus Wolterdingen, die am Samstagmorgen aufspielten, und am Abend gab es Stimmungsmusik mit den Musikern des Musikvereins Weilersbach. Das Jugendblasorchester der Stadtharmonie Villingen begleitete am Sonntagmorgen den Frühschoppen. Den musikalischen Schlusspunkt setzte am Sonntag die "Katzensteiger Musik" aus Furtwangen. Dass man beim Sommerfest der Zunft nicht Hunger leiden muss, ist bekannt und das Speisenangebot beschränkte sich auch in diesem Jahr nicht auf Currywurst und Co. Braten mit Spätzle und Rahmsoße standen ebenso auf der Speisekarte wie leckere und frisch zubereitete Salatteller, der obligatorische Kuchen lockte dann in großer Vielfalt zur Kaffeetafel. Seinen festen Platz beim Zunftfest hat mittlerweile der Gourmetstand, an dem mediterrane Alternativen zur deutschen Hausmannskost zubereitet wurden. Erstmals gab es auch die kleinen pikanten Würstchen Merguez, die auf dem Grill gebraten wurden.

Gegen den letztendlich doch selten einsetzenden Regen hatte man riesige Sonnenschirme aufgestellt und der Weinbrunnen der Wueschtgruppe bot ebenfalls einen trockenen Unterschlupf. Außerdem diente dieser zum Ende eines jeden Festtages auch wieder als letzte Station vor dem Heimweg.