Villingen-Schwenningen Historische Narrozunft: Der Herr des Brauchtums geht

Die Narrozunft verabschiedet Hans-Jörg Voggenreiter nach fast zwei Jahrzehnten.

Wenn sich ein über viele Jahre verdienter Fasnachter aus dem aktiven Vereinsleben zurückzieht, dann wird das bei der Villinger Narrozunft nicht still und leise zur Kenntnis genommen, sondern mit allen Ehren zelebriert. Hans-Jörg Voggenreiter ist so ein verdienter Fasnachter. Fast zwei Jahrzehnte war er aktiver Ratsherr und hatte in dieser Zeit mehrere Ämter inne. Unter anderem war er Brauchtumssprecher (neuer Brauchtumssprecher ist nun Peter Metzger) und zuletzt zusätzlich 13 Jahre Vizezunftmeister. Zwölf Jahre davon wirkte er an der Seite von Joachim Wöhrle, Amtsvorgänger von Anselm Säger. So war es auch an Wöhrle, die Laudatio für den scheidenden Voggenreiter zu halten.

"Eigentlich würde man sagen, wir waren wie ein altes Ehepaar. Aber da wir uns nie gestritten haben, hinkt dieser Vergleich etwas", zog Wöhrle seine Bilanz aus der zwölfjährigen Zusammenarbeit. Gleichwohl vertraten beide nicht immer dieselbe Meinung, man sei jedoch immer auf einen gemeinsamen Nenner gekommen. Wöhrle erinnerte an die größten Projekte während der Amtszeit Voggenreiters, darunter das 125-jährige Jubiläum 2007 und die Sanierung der Zehntscheuer. An der Fasnetskiste, die in Schulen und Kindergärten die jüngsten Bürger mit der Villinger Fasnet vertraut macht, war Voggenreiter maßgeblich beteiligt. In den Dank für das außerordentliche Engagement schloss der Laudator auch Ehefrau Heidrun sowie die Kinder Larissa und Verna ein, "die oft auf ihren Papa verzichten mussten.

" Als Geschenk bekam Voggenreiter von der auf der Bühne versammelten Ratsherrenmannschaft unter anderem ein Bild mit einem Narrenmotiv des Künstlers Revellio.

OB Rupert Kubon überreichte Hans-Jörg Voggenreiter die Ehrennadel des Landes Baden-Württemberg. "Brauchtum nicht nur innerhalb des Vereins, sondern auch an Außenstehende zu vermitteln, sich öffnen und einladend für andere sein, das ist Hans-Jörg Voggenreiter gelungen", sagt der OB bei der Ehrung. Auch von den anderen Villinger Fasnachtsvereinen Katzenmusik, Glonkigilde und Hexenzunft sowie von der Schwenninger Narrenzunft bekam Voggenreiter Abschiedsgeschenke.

Der scheidende Vizezunftmeister und Brauchtumssprecher dankte in einer launigen Rede nicht nur der Familie, die ihn "an der lockeren Leine gelassen habe". Auch seinem Friseur, der ihm an der Fasnet immer die richtige Frisur verpasst habe, damit seine Narrenkappe richtig sitzt, und seinem Fitnesstrainer, dem er verdanke, dass ihm die Ratsherrenweste auch nach 19 Jahren ohne Änderungen passt, galt sein Dank. Mit etwas Wehmut blickte er schließlich auf die vergangenen 19 Jahre zurück. "Ich werde die gemeinsame Zeit mit Joachim Wöhrle an der Spitze nicht vergessen."

