VS-Villingen Hier können sich die Villinger Narros eindecken

Bernhard Schaumann bietet Häs-Ausstattung und Stoffe an. Seine Kunden kommen aus der gesamten Region.

Die Villinger Narros sind stolz auf ihr Häs. Jedes einzelne ist einzigartig und nicht selten legen die Narren noch selbst Hand an und nähen selbst. Allerdings gibt es seit dem Ende von Modestoffe Schlenker Benzing in Schwenningen im vergangenen Dezember eine Anlaufstelle weniger, bei der Stoffe, Spitzen und Borten zu bekommen sind. Umso wichtiger ist es, dass andere Geschäfte in die Bresche springen. Eines dieser Geschäfte ist Schilling Wäsche. Inhaber Bernhard Schaumann erweiterte seine Angebotspalette, um der Nachfrage gerecht zu werden.

Wer den Laden in der Oberen Straße betritt, hat aber im ersten Moment Mühe, sich hier Fastnacht vorzustellen. Besonders als männlicher Kunde könnte man sich umringt von Damenunterwäsche schon etwas komisch und verloren vorkommen. Doch beim zweiten Blick findet der Fastnachtsnarr bei Bernhard Schaumann so ziemlich alles, was er sich vorstellen und wünschen kann.

Er biete beinahe alles an, was für ein Häs notwendig ist, in seinem Laden an: vom richtigen Garn und den Knöpfen, über Zubehör wie Schmuck, Schnupfdösle und Krättle, bis zum Trachtenstoff für die Altvillingerin, das er neu ins Sortiment aufgenommen hat. Bei der Frage, was der Verkaufsrenner ist, muss Schaumann erst einmal lachen. "Letztes Jahr war es der Regenschirm", antwortet er. Da sei die Nachfrage so groß gewesen, dass es ein echtes Problem gewesen sei, Nachschub zu bekommen. Denn auch die Schirme sind handgemacht, erklärt er. "Die bekommt man nicht von heute auf morgen." Ansonsten seien es oft Maschen und Foulards, die über die Ladentheke gehen.

Dabei seien es nicht nur Villinger, die bei ihm für die Fastnacht einkaufen. Auch Schwenninger schauen oft vorbei, ebenso Kunden aus dem Raum um Rottweil. "Blauhemden verkaufen wir sogar überregional", sagt Bernhard Schaumann.

Die Fastnacht hat in seiner Familie lange Tradition. Bereits vor über 100 Jahren habe sein Urururgroßvater Posamentenborten in der eigenen Werkstatt hergestellt, verrät Schaumann. Er selbst ist seit 45 Jahren selbst Mitglied in der Narrozunft, gehört zu den Ratsherren und nimmt auch im Häs an den Umzügen teil. "In Villingen kauft jeder Narro sein Häs selber", weiß er. Dieses müsse dann auch den historischen Vorgaben entsprechen, um durch den Häs-Tüv zu kommen. "Das Leben mit der Fasnet verpflichtet."

Das gilt für Bernhard Schaumann nicht nur während der fünften Jahreszeit. Ganzjährig bietet er das Fastnachtszubehör an, hat im hinteren Teil des Ladens speziell dafür einen kleinen Raum, den er sein Narrostüble nennt. "Viele kommen, um das Narrostüble zu genießen und mit mir über die Fasnet zu schwätzen", sagt er.