Villingen-Schwenningen Hexen auf dem Weg in den närrischen Olymp

Die Vorbereitungen für zwei Knaller-Abende am 2. und 3. Februar in der Neuen Tonhalle laufen auf Hochtouren. Karten gibt es aber schon keine mehr. Schnüff...

VS-Villingen (spr) Die Götter werden entzückt sein, wenn sich die Villinger Hexen auf den Weg zum Olymp machen. Jedenfalls lautet so das Motto des Hexenballs der Villinger Narren, der am Freitag und Samstag, 2. und 3. Februar, in der Neuen Tonhalle präsentiert wird. Beide Veranstaltungen sind bereits ausverkauft.

Allzu viel wollen die Ballregisseure Tobias Kratt, Dominik Falk und Dennis Feuerstein zum Programminhalt im Vorfeld nicht verraten. "Wir haben vor, wieder eine gute Bühnenshow auf die Beine zu stellen", geben sich die drei zunächst zugeknöpft. Dass ihnen das gelingen wird, bezweifelt niemand, der die Arbeit der Ballregisseure aus den Vorjahren kennt. So viel verraten die Ballregisseure dann aber doch: "Es gibt Tänze und Gesang, das Ganze ist in eine Geschichte gepackt, die sich wie ein roter Faden durch den Abend ziehen soll", sagt Tobias Kratt. Mit dabei sind unter anderem die Tanzkäpsele und die Redsocks, die Kinder- und Jugendtanzgruppen der Hexen, das Männer- und das Damenbalett, die Sorabellos und natürlich die Boygroup. Auch die legendären Videoeinspielungen finden ihren Platz im Programm. Insgesamt, so zählt Dominik Falk auf, werden rund 150 Akteure auf und hinter der Bühne für einen gelungenen Abend sorgen.

Damit der Abend reibungslos über die Bühne geht "und alle Unklarheiten im Vorfeld beseitigt werden", wie Kratt schmunzelt, wurde der aufwändige Bühnenaufbau für die Vorbereitungen erstmals dreidimensional am Computer animiert. Die Nutzung moderner Computertechnik ist auch dem jungen Hinter-der-Bühne-Team zu verdanken, wie Dennis Feuerstein betont.

Ab Sonntag nehmen die Hexen die Neue Tonhalle in Beschlag. Ab dann findet der Aufbau der Kulisse statt und die Akteure proben auf der großen Bühne. Wofür die Hexen beim Aufbau eine knappe Woche Zeit haben, muss in einer Nacht abgebaut werden. Sobald am Samstag das Finale vorüber ist, müssen sich die Helfer ans Werk machen, da die Tonhalle am Sonntagnachmittag bereits für die nächste Sause hergerichtet sein muss. Dann feiern die Glonkis ab 14 Uhr ihren Kinderglonkiball.