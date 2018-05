Das Bürgerengagement in Herzogenweiler führt keineswegs ein Schattendasein. Dass es aber derart herausragend sein kann, damit haben wohl die wenigsten gerechnet. Ein paar junge Leute – und ein großzügiger Spender – machen es möglich.

15 Meter langes Holz, geschniegelt, blank geputzt und von zeitlosem Grün umschlungen – so steht seit Neustem ein stolzer Maibaum als neues Wahrzeichen des Dorfes auf dem Rathausplatz. Möglich gemacht hat die ganze Aktion eine Gruppe junger Leute, unter der Ägide des umtriebigen Andreas Neininger. Dessen Vater, der Waldbauer Hansjörg Neininger von den Spitalhöfen, war der großzügige Stifter des Baumes.

Die Dorfbevölkerung war zum ersten offiziellen Maibaumstellen eingeladen. Bereits 2017 hatte ein privater Probelauf stattgefunden, sozusagen bei Nacht und Nebel. Und weil die Nachfahren der ehemaligen Glasmacher es trefflich verstehen, aus jedem Anlass auch ein Fest zu machen, war selbstverständlich alles gerichtet für eine zünftige Feier. Sogar ein kleines beheizbares Zelt war für alle Fälle bereitgestellt.

Bei der kniffligern Baumstellaktion waren wahrhafte Profis in Aktion zu sehen. Zwar wurde Maschinenkraft beansprucht, aber nur deshalb, weil aus Sicherheitsgründen die Hau-ruck-Methode auf dem kleinen Platz nicht in Frage kam. Und dass hinter einem starken Mann oft auch eine nicht weniger starke Frau steht, das wurde auch hier wieder einmal bewiesen. Hinter den Kulissen hatten die Frauen und Partnerinnen schon im Vorfeld an mehreren Abenden auf traditionelle Art den Kranz und die Girlande geflochten. Die sollten später den Baum schmücken. Zudem mussten die zahlreichen Gäste bewirtet werden, die im Laufe des Abends auf den Dorfplatz kamen.

Eine Tradition allerdings konnte nicht in vollem Maße gepflegt werden: die Anbringung von Insignien der Handwerkerinnungen. Also behalfen sich die Herzogenweiler kurzerhand mit dem Dorfwappen. Das Publikum wurde dazu animiert, seinen Teil zur Baumverschönerung beizutragen. Wer wollte, der konnte einen Festbändel in die Baumkrone knüpfen und wurde dafür sogar mit einem Schnäpschen belohnt. Und um das Ganze abzurunden, ist beschlossen, dass der Erlös des Abends der Ortskasse zugeführt werden soll. Der Ortschaftsrat soll noch einen guten Zweck dafür bestimmen. An diesem milden Frühlingsabend wurde gefeiert bis in die Nacht.