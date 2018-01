Villingen-Schwenningen Heilig-Geist-Spital: Ermittlungen ohne Ende

Polizei ermittelt noch immer in Sachen Nahrungsergänzungsmittel für das Pflegeheim. Vor dem Arbeitsgericht geht die fristlose Kündigung der Heimleiterin in die Berufungs-Instanz

Ende 2016 haben die Verantwortlichen das Heilig-Geist-Spitals in Villingen die damalige Leiterin des Pflegeheims und kurz darauf einen weiteren Mitarbeiter fristlos gekündigt. Ihnen wurden "Unregelmäßigkeiten" bei der Beschaffung von Nahrungsergänzungsmittel vorgeworfen. Einige Zeit später beschloss der zuständige Stiftungsrat des Spitalfonds, Strafanzeige gegen die Gekündigten zu erstatten. Allerdings: Nach über einem Jahr Ermittlungstätigkeit von Polizei und Staatsanwaltschaft steht noch immer nicht fest, ob es zu einer Anklageerhebung kommt.

Inzwischen stellen sich einige Mitglieder im Stiftungsrat die Frage, ob die fristlose Kündigung und die Strafanzeige, die auf Empfehlung vom Geschäftsführer des Heilig-Geist-Spitals ausgesprochen wurde, nicht eine übereilte und unzureichend begründete Aktion gewesen ist. Denn im vergangenen Sommer hat der Spitalfonds vor dem Arbeitsgericht zweimal Schiffbruch erlitten. Die beiden Beschäftigten hatten gegen die fristlose Kündigung geklagt und damit Erfolg (wir berichteten). Das Gericht verwarf die fristlose Kündigung gegen die Heimleiterin. Nach dem auch das Verfahren gegen den zweiten Mitarbeiter zu scheitern drohte, hat sich der Spitalfonds mit dem Mann verglichen, die fristlose Kündigung zurückgenommen und einen Auflösungsvertrag abgeschlossen.

Im Falle der gekündigten Heimleiterin hat der Spitalfonds mittlerweile Berufung gegen das Urteil beim Landesarbeitsgericht eingelegt. Scheitert der Spitalfonds aber auch dort mit seiner fristlosen Kündigung, sieht er juristisch schlecht aus. Die Heimleiterin hätte Anspruch auf Wiedereinstellung sowie auf Gehaltsfortzahlung seit ihrer Kündigung. Dies wäre mittlerweile mehr wie ein Jahresgehalt.

Das Strafverfahren gegen die beiden Beschäftigten kommt dagegen auch nach über einem Jahr nicht in Gang. Hauptgrund, so erklärte Staatsanwalt Andreas Mathy auf SÜDKURIER-Anfrage, seien die Schwierigkeiten gewesen, vom Hersteller der Nahrungsergänzungs-Präparate Auskunft zu erlangen, was in welchem Umfang an das Heilig-Geist-Spital und den beschuldigten Mitarbeiter, der eine Nebentätigkeit für den Hersteller ausübte, geliefert worden war. "Es dauerte lange, bis die angeforderten Unterlagen zur Polizei kamen", sagte Mathy. Inzwischen seien die Beweismittel bei der Polizei in Villingen-Schwenningen und würden dort ausgewertet. In den nächsten Wochen soll das Ergebnis an die Staatsanwaltschaft übermittelt werden. Diese werde dann den Sachverhalt beurteilen und gegebenenfalls ein Strafverfahren eröffnen.

Der Verdacht

Auslöser der Strafanzeige waren offenbar Lieferungen von Nahrungsergänzungsmitteln an das Heilig-Geist-Spital. Dort war ein Mitarbeiter nebenberuflich auch für den Hersteller der Präparate tätig. Angeblich sollen, zum Schaden des Heims, mehr Präparate geliefert worden sein, als im Pflegeheim benötigt. Im Raum stand der Verdacht, die Heimleiterin habe mit dem Mann gemeinsame Sache gemacht.