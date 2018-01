VS-Villingen Heilig-Geist-Spital: Bewohner können nächste Woche einziehen

Die ersten Bewohner können am kommenden Dienstag in den Neubau des Heilig-Geist-Spitals am Warenbach einziehen.

Die ersten Bewohner des Heilig-Geist-Spitals können kommende Woche, am Dienstag, 30. Januar, in den Neubau Am Warenbach umziehen. Wie der Spitalfonds in einer Pressemitteilung am Donnerstagabend bekannt gibt, konnten letzte Formalitäten erfolgreich abgeschlossen werden und dem Umzug von vorerst drei Wohngruppen (36 Bewohnern) in das Gebäude mit 87 Einzelzimmern in der Villinger Südstadt stehe nun nichts mehr entgegen. "Die Bewohner, die sich freiwillig bereit erklärt haben in das neue Gebäude umzuziehen, freuen sich schon sehr auf ihre neuen Räume", so Günter Reichert, Geschäftsführer des Spitalfonds.